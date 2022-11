Crateras descobertas no local da explosão de Nord Stream — CMIO

A operadora suíça do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia anunciou que descobriu crateras de explosão no fundo do mar perto da primeira cadeia danificada da infraestrutura principal.

O projeto liga a Rússia diretamente à Alemanha e foi concebido para garantir a segurança energética da maior economia da UE.

“A partir de 2 de novembro de 2022, a Nord Stream AG concluiu a coleta de dados inicial no local do dano à primeira coluna do oleoduto na zona econômica exclusiva da Suécia. De acordo com os resultados preliminares da inspeção da área danificada, crateras tecnogênicas de 3 a 5 metros de profundidade foram encontradas no fundo do mar a uma distância de cerca de 248 metros umas das outras,“, disse a empresa em comunicado.

Ele observou que a seção do duto entre as crateras está completamente destruída, com fragmentos de tubos espalhados em um raio de 250 metros.

A empresa diz que seus especialistas continuarão analisando os dados coletados no local em águas suecas e que também aguarda permissão para avaliar o fundo do mar ao redor dos dutos na zona econômica exclusiva da Dinamarca.

Três das quatro linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 da Rússia, que correm sob o Mar Báltico da Rússia à Alemanha, foram danificados no final de setembro. Os sismólogos suecos disseram na época que registraram duas explosões nas rotas de gás.

A Rússia iniciou uma investigação sobre o incidente, condenando-o como um “ato de terrorismo internacional.” Após suas próprias investigações, a Suécia e a Dinamarca descobriram que os vazamentos nos oleodutos foram causados ​​por explosões, mas não disseram quem poderia ser o responsável. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suspeita da Marinha britânica, uma acusação que Londres negou.

