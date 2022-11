Os preços do gás na UE disparam — CMIO

Os preços spot do gás natural na UE subiram acima de US$ 1.400 por mil metros cúbicos durante as negociações de quinta-feira, marcando um salto de 9%, segundo dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

O preço dos futuros de gás para entrega em dezembro no hub TTF na Holanda abriu em alta de 3,7%, a US$ 1.333 por 1.000 metros cúbicos, subindo posteriormente para US$ 1.405.

Alguns especialistas citam temores de uma queda sazonal tardia, mas inevitável, nas temperaturas para aumentar os custos de energia. Os preços do gás natural caíram ao longo de outubro e nos primeiros dias de novembro, pois um período de calor atrasou a temporada de aquecimento, proporcionando algum alívio às economias europeias em dificuldades.

Preocupações com os suprimentos de inverno dominam a UE há meses, estimulando os esforços para acumular combustível. Dados da Gas Infrastructure Europe mostram que os locais de armazenamento de gás do continente estão quase 95% cheios, com as maiores reservas na Alemanha em 99%.

Economistas, no entanto, alertam que os riscos permanecem altos, já que a oferta global está apertada. Eles ressaltam que, apesar do declínio recente, o preço do gás europeu é cerca de quatro vezes superior ao normal para esta época do ano. Analistas dizem que o ano que vem pode ser ainda mais difícil, já que reabastecer os estoques provavelmente será mais desafiador sem os suprimentos russos.

Enquanto isso, a Bloomberg informou no mês passado que, apesar de ter amplo estoque, os estados membros da UE parecem ter pouco controle sobre o combustível do bloco. A mídia informou que apenas cerca de 10% do gás nas instalações de armazenamento da Itália à Holanda está sob o controle direto de funcionários públicos por meio de reservas estratégicas nacionais. O restante está supostamente nas mãos de empresas de comércio internacional, concessionárias de energia e grupos industriais. Essas empresas são livres para vender para quem oferecer o maior lance, mesmo que seja em outro país, enquanto seu principal interesse é maximizar suas margens de lucro.

