Coreia do Norte dispara mísseis perto da fronteira marítima do Sul – CMIO

A Coreia do Norte lançou pelo menos dez mísseis balísticos de áreas ao longo de sua costa, incluindo uma munição que cruzou uma fronteira marítima de fato que separa as duas Coreias pela primeira vez desde a década de 1950. A medida ocorre apenas um dia depois que Pyongyang denunciou os jogos de guerra em andamento entre Washington e Seul e prometeu tomar “medidas poderosas” em resposta.

Depois de anunciar uma saraivada inicial de três mísseis na quarta-feira, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas sul-coreanas observou que pelo menos dez projéteis de “Vários tipos” foram disparados para os mares do leste e oeste. Pelo menos três foram considerados mísseis balísticos de curto alcance (SRBMs), um dos quais entrou em uma zona de amortecimento entre os dois lados.

“O lançamento de mísseis da Coreia do Norte – que marca a primeira vez desde a divisão da península que [any missiles have] desembarcou perto de nossas águas territoriais ao sul da Linha do Limite Norte – é muito raro e intolerável”, o Joint Chiefs disse em um comunicado de imprensa citado pela Yonhap, acrescentando que os militares “responder com firmeza a esta provocação”.













Segundo os militares, o SRBM pousou no mar 26 km (16 milhas) ao sul da Linha do Limite Norte, que foi estabelecida como a fronteira marítima provisória entre o Norte e o Sul em 1953 após a Guerra da Coréia – um conflito que nunca foi oficialmente concluído com um tratado formal.

Embora o míssil tenha caído muito aquém da terra, o lançamento, no entanto, disparou sirenes de ataque aéreo na ilha de Ulleungdo, na Coréia do Sul, levando os moradores em pânico a se abrigarem, informou a Yonhap.

A demonstração de força ocorreu em meio ao exercício ‘Vigilant Storm’ de uma semana realizado pelos EUA e pela Coréia do Sul, que verá centenas de aeronaves realizarem mais de 1.600 missões de treino e outras manobras aéreas. Pyongyang denunciou os exercícios como provocativos, até sugerindo que poderiam ser uma preparação para um ataque nuclear à Coreia do Norte.

Os exercícios da ‘Tempestade Vigilante’ seguem várias outras rodadas de jogos de guerra entre Washington e Seul nos últimos meses, alguns envolvendo também Tóquio, todos condenados pelo Norte como ensaios para uma invasão. Pyongyang respondeu com um número recorde de testes de armas este ano, alimentando temores entre autoridades norte-americanas e sul-coreanas de que poderia estar se preparando para realizar outro teste nuclear.