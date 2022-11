China diz que ‘nunca buscará hegemonia’ — CMIO

Pequim respondeu depois que a nova Estratégia de Defesa Nacional de Washington rotulou a China como a principal ameaça da América

A China condenou a nova Estratégia de Defesa Nacional (NDS) dos EUA, dizendo que a política americana é impulsionada por “a lógica da dominação”, ao mesmo tempo que insiste que Pequim nunca procurará “hegemonia” sobre outras nações.

Questionado sobre o NDS 2022 do Pentágono lançado no final de outubro – que declara que a China representa o “desafio mais consequente e sistêmico” para a segurança nacional dos EUA – o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que o documento “exagera a competição dos principais países e deturpa deliberadamente as políticas externas e de defesa da China”.

“É impulsionado ostensivamente por uma mentalidade de soma zero da Guerra Fria e pela lógica de dominação e hegemonismo e diz tudo sobre a má intenção dos EUA de conter e suprimir a China sob vários pretextos falsos”. continuou o porta-voz, acrescentando que seu país rejeitará todas as “tenta chantagear, conter, bloquear e exercer pressão máxima”.













Enquanto o novo NDS afirma que a China usou seu crescente poder militar e econômico para minar as alianças dos EUA em toda a Ásia, Zhao insistiu que a política externa de Pequim visa “manter a paz mundial e promover o desenvolvimento comum” entre as nações.

“Não importa em que estágio de desenvolvimento alcancemos, nunca buscaremos a hegemonia ou nos envolveremos com o expansionismo” disse ele, instando Washington a “Siga a tendência de paz e desenvolvimento, abandone a mentalidade de soma zero da Guerra Fria, pare de ver o mundo de hoje e as relações China-EUA de uma perspectiva de confronto e pare de distorcer as intenções estratégicas da China”.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, declarou repetidamente que a China é o principal concorrente e principal preocupação dos EUA, colocando grande foco no país em seu novo NDS, bem como em uma Revisão de Postura Nuclear e Revisão de Defesa de Mísseis separadas.

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram significativamente desde agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taiwan apesar das fortes objeções de Pequim, que vê a ilha como parte de seu próprio território. Embora a viagem tenha provocado uma rodada sem precedentes de exercícios militares chineses no ar e nas águas ao redor de Taiwan, as delegações ocidentais continuaram a visitar Taipei nos meses seguintes, com a Alemanha enviando legisladores para uma viagem lá na semana passada.