Reino Unido não tem pilotos para jatos F-35 – secretário de Defesa – CMIO

Os militares estão lutando para tripular todos os aviões de guerra devido a uma crise de treinamento, disse Ben Wallace

As forças armadas do Reino Unido não têm pilotos suficientes para operar seus caças F-35 de última geração devido a problemas de treinamento, disse o secretário de Defesa Ben Wallace na terça-feira. O Reino Unido tem mais de duas dúzias de aviões de guerra.

Falando à Câmara dos Lordes, Wallace admitiu que todos os presentes F-35 “um grande desafio”. Explicando os motivos, ele observou que o treinamento de voo tem sofrido atrasos, com os pilotos esperando até oito anos antes de atender aos requisitos para operar os caças sofisticados, em vez do tempo alvo de dois a três anos.

“Nosso pipeline piloto não está em um lugar que eu gostaria que estivesse” ele disse.

Segundo Wallace, outro fator é que os F-35 são relativamente novos.













No total, a Royal Air Force e a Royal Navy planejam operar 138 aeronaves F-35B de decolagem curta / pouso vertical de 5ª geração. No entanto, o Reino Unido até agora comprou apenas 27 aeronaves no programa conjunto liderado pelos EUA.

O Reino Unido anunciou sua intenção de comprar F-35s já em 2006.

No início de agosto, a Sky News informou que, há mais de dois anos, o secretário de Defesa instruiu o marechal do ar Sir Mike Wigston, que chefia a Força Aérea Real, a “corrigir problemas crônicos” com treinamento de voo e tratam a questão como “sua única prioridade.”

Na época, o veículo observou que a Força Aérea estava preocupada com uma “dreno prejudicial” de pilotos qualificados que optaram por empregos mais lucrativos na indústria em vez de ficar e treinar novos recrutas.