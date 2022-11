Maior fábrica de montagem de iPhone do mundo em quarentena — CMIO

Um bloqueio estrito foi imposto em um distrito de Zhengzhou, na China, devido a um surto de Covid-19

As autoridades chinesas ordenaram a quarentena de uma importante área industrial da cidade de Zhengzhou. A decisão coloca uma chave nos trabalhos da Apple, pois isso afetará uma fábrica de montagem do iPhone, crucial para o lançamento da nova série 14.

A Zona Econômica do Aeroporto de Zhengzhou (ZAEZ) foi colocada sob “bloqueio estático” na quarta-feira por pelo menos uma semana, de acordo com um comunicado divulgado pelo governo local. Isso significa que todos os negócios e viagens não essenciais foram suspensos no distrito. As pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa, se possível, a menos que se unam às forças voluntárias para a prevenção do Covid-19.

A medida ocorre após um êxodo relatado de trabalhadores de uma fábrica em ZAEZ administrada pela Foxconn Technology Group, que monta dispositivos iPhone. Um vídeo compartilhado nas mídias sociais chinesas na semana passada mostra pessoas saindo da instalação a pé porque o transporte público na cidade foi restrito devido a preocupações com o Covid-19.

A fábrica emprega cerca de 300.000 trabalhadores. A paralisação foi aparentemente causada por um surto da doença nas instalações e temores de um bloqueio total. A Foxconn prometeu no domingo fornecer transporte para quem quiser sair, além de condições sanitárias de trabalho e testes diários de PCR para quem desejar ficar.

Algumas cidades da província de Henan, no centro da China, onde fica Zhengzhou, ofereceram assistência aos trabalhadores, instando-os a pedir ônibus para levá-los às suas cidades de origem. Eles devem passar por uma quarentena.

A fábrica foi anteriormente colocada sob um sistema de ‘gerenciamento de ciclo fechado’, que envolve a limitação do movimento de funcionários no complexo para evitar a transmissão de infecções. De acordo com a Reuters, a planta sofreu uma queda acentuada na produção, projetada para causar uma queda mensal de até 30%.

O governo chinês mantém uma política de tolerância zero em relação ao Covid-19, impondo bloqueios para reprimir surtos. A província de Hanan registrou 359 novos casos na quarta-feira, contra 103 na terça-feira.

A fábrica da Foxconn em Zhengzhou é apontada como a maior instalação de montagem de iPhone do mundo. De acordo com uma estimativa citada pela Bloomberg, é responsável por 80% da capacidade da nova série iPhone 14, incluindo mais de 85% da capacidade do iPhone 14 Pro. A linha foi apresentada pela primeira vez em setembro.