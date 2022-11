Serviço de vídeo suspende acesso na França por demanda de censura — CMIO

O governo queria que o Rumble removesse as fontes de notícias russas, o que se recusou a fazer, disse a plataforma

O Rumble, um serviço de hospedagem de vídeos com sede em Toronto semelhante ao YouTube, que se apresenta como pró-liberdade de expressão, anunciou que os usuários na França não poderão mais acessar o site. A suspensão ocorreu após uma demanda de Paris para remover algumas fontes de notícias russas, acrescentou a empresa.

O serviço de hospedagem de vídeo disse que estava comprometido em não mover o “trave” em sua política de colocar usuários de plataforma com “visões impopulares”. Ele contestou a legalidade da ordem francesa, mas, por enquanto, o acesso na França será desativado, disse o comunicado na terça-feira.

Rumble acrescentou que a decisão não afetará materialmente a empresa, já que menos de 1% de sua base de usuários assistia a vídeos da França. Ele expressou esperança de que Paris reconsidere sua demanda e permita que Rumble opere no país novamente.

O CEO Chris Pavlovski compartilhou a notícia no Twitter – em uma resposta a um tweet de Elon Musk no qual ele relatou que resistiu à pressão de alguns governos para proibir fontes de notícias russas em seu serviço de banda larga via satélite Starlink. No post de março, Musk se declarou um “absolutista da liberdade de expressão” e prometeu não ceder “a menos que sob a mira de uma arma”. O bilionário comprou o Twitter no mês passado e prometeu revisar suas controversas políticas de moderação de conteúdo.

O Governo francês exigiu que Rumble (@rumblevideo) bloqueiam fontes de notícias russas. Curti @elonmusk, Eu não mudarei nossas balizas para nenhum governo estrangeiro. O Rumble desligará totalmente a França (a França não é importante para nós) e desafiaremos a legalidade dessa demanda. https://t.co/a4Nn4S1MMf — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) 1º de novembro de 2022

O jornalista Glenn Greenwald comparou a reação de Rumble às exigências da França à estreita cooperação entre outras empresas de tecnologia americanas e o governo dos EUA. "Felizmente, Rumble disse à França para se foder" ele disse.













Uma reportagem do The Intercept, um meio de comunicação do qual Greenwald co-fundou e depois renunciou, revelou na semana passada que agências federais dos EUA e grandes empresas de Big Tech sediadas nos EUA estão trabalhando de mãos dadas para suprimir o que Washington considera ser. “desinformação”, incluindo a verdadeira história do laptop de Hunter Biden.

Greenwald deixou o Intercept em outubro de 2020 devido à sua recusa em publicar na íntegra sua análise da Big Tech e a censura da mídia sobre a história do laptop. Desde então, ele fez parceria com Rumble e está em processo de lançamento de um talk show na plataforma, que ele disse “não deseja ser nada além de uma plataforma de liberdade de expressão neutra em conteúdo.”

A França, como outros países da UE, proibiu os meios de comunicação financiados pelo governo russo, incluindo o RT, após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia. As principais plataformas, como Facebook e Twitter, estão impondo a proibição ao impedir que pessoas na UE acessem conteúdo dessas fontes.

Musk declarou na semana passada após a aquisição do Twitter que “o pássaro está solto”, mas a liderança da UE parecia jogar água fria sobre a ideia. “Na Europa, o pássaro voará de acordo com nossas regras” Thierry Breton, comissário da UE para o mercado interno, disse.