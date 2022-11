Alemanha reage contra os EUA conversando com a China — CMIO

Report This Content

A próxima visita de Olaf Scholz à China é uma mensagem de que Washington não pode ditar a política externa de Berlim

Por Timur Fomenkoanalista político

O chanceler alemão Olaf Scholz deve visitar a China esta semana. Ele marca sua primeira viagem ao país asiático, em meio a crescentes tensões entre Pequim e o Ocidente. Mas a decisão de fazer a viagem e o momento por trás dela não é coincidência. Scholz está enviando uma mensagem deliberada aos EUA de que a Alemanha não fechará a porta para a China, enquanto Washington tenta forçar os países a tomar um lado. Na verdade, ele até fez um alerta explícito contra a ‘dissociação’, algo que os EUA também vêm pressionando, como visto com suas sanções agressivas relacionadas a semicondutores no mês passado. Mas há mais. A Alemanha também aprovou uma participação chinesa em um porto crítico, bem como a aquisição de uma empresa de semicondutores. Tudo faz parte dessa mesma mensagem. A Alemanha tem a política mais aberta e entusiástica em relação à China na Europa, ou pelo menos tinha. O fortalecimento dos laços com Pequim era um foco crítico para o governo de Angela Merkel, que via a China como seu maior e mais lucrativo mercado de exportação de produtos automotivos e de engenharia.









Mas os EUA sempre se ressentiram disso. Os EUA querem dominar politicamente a Europa, incluindo a Alemanha. Ele busca que Berlim seja um cachorrinho que segue acriticamente sua agenda de política externa. Portanto, os EUA há muito se enfurecem contra a política externa alemã aberta em relação a Moscou e Pequim. Financia grupos de reflexão para fazer lobby agressivo em Berlim para seguir metas transatlânticas, uma forma ostensiva de influência estrangeira no país. Quando o conflito na Ucrânia eclodiu, os EUA acreditavam que todos os seus Natais tinham chegado de uma vez e Washington agora tinha a oportunidade perfeita de fazer Berlim seguir sua agenda, e por um tempo certamente parecia assim. Olaf Scholz não é nenhuma Angela Merkel, e pelo menos falou durante a maior parte deste ano sobre a política externa da Alemanha. Até que a realidade bateu. Os custos da cruzada liderada pelos americanos contra a Rússia e a China são exorbitantes para a Alemanha e sua economia de recursos escassos e pesadas para exportação. A Alemanha está enfrentando níveis de inflação incapacitantes, seu superávit comercial foi eliminado por um aumento nos custos de energia que abateu a fabricação, e o pior é que toda essa situação tem beneficiado os próprios Estados Unidos. Isso provocou raras críticas do presidente francês Emmanuel Macron, que efetivamente disse que os EUA estavam usando o conflito para explorar a Europa. Isso levou a Alemanha a proteger suas opções de política externa e reafirmar “autonomia estratégica” Dos EUA. Os EUA dedicaram um esforço considerável para tentar sabotar a relação China-UE, tornando este um ato ousado em nome de Scholz. Embora ele tenha o apoio da França, que geralmente é unificada com a Alemanha na política externa, será uma luta conseguir que toda a União Europeia o siga. Os EUA ganharam um controle rígido sobre muitas nações da UE, com exceção da Hungria. Isso permitiu que os EUA usassem países pequenos, como a Lituânia, para criar brechas no relacionamento China-UE, impossibilitando que a UE se envolvesse coletivamente com a China de maneira positiva.









Para piorar, a própria instituição da UE (além dos estados membros) também se tornou cada vez mais agressiva e vocal em relação à China, com importantes comissários como Ursula von der Leyen sendo muito pró-EUA. Isso significa que a política da UE para a China continuará sendo uma luta e um cabo de guerra em relação a múltiplas agendas. A Alemanha pode ser o estado mais poderoso, mas está até lutando consigo mesma em relação à sua política para a China. Isso significa que, embora Scholz tenha a intenção de enviar uma mensagem aos EUA em relação à China, que foi recebida com uma onda de negatividade da mídia centrada nos EUA, será um desafio manter a proximidade dos anos Merkel. Mas uma mensagem é clara: os países europeus devem ser capazes de seguir seu próprio caminho e os EUA não têm o direito de exigir seu cumprimento e obediência absolutos em relação a seus próprios objetivos de política externa. A prosperidade da Alemanha no pós-guerra se baseia em ser uma grande potência que busca abertura e laços estáveis ​​com outros países, incluindo rivais geopolíticos. Enquanto isso, o governo Biden agiu de forma grosseira ao impor sua vontade à Europa. Este movimento de Scholz é uma indicação precoce de que Berlim não está pronta para ser o fantoche de Washington em todos os aspectos à custa de seu próprio bem-estar.

As declarações, pontos de vista e opiniões expressas nesta coluna são de responsabilidade exclusiva do autor e não representam necessariamente as da RT.

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte

