Polônia construindo cerca ao longo da fronteira com a Rússia — CMIO

Varsóvia acusou Moscou de planejar facilitar travessias ilegais de Kaliningrado

A Polônia ordenou a construção de uma barreira de 210 km ao longo de toda a fronteira russo-polonesa. Ao anunciar os detalhes, o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, acusou Moscou de planejar fazer com que imigrantes asiáticos e africanos cruzassem ilegalmente o estado da UE através do enclave russo de Kaliningrado.

A medida segue relatos de que Kaliningrado começou a aceitar voos do norte da África e do Oriente Médio, disse Blaszczak a repórteres na quarta-feira, quando autoridades em Varsóvia expressaram preocupação com a repetição da crise migratória de 2021 na fronteira com a Bielorrússia.

O ministro disse que a barreira entre a Polônia e o enclave russo consistirá em três linhas de arame farpado.

A construção da barreira terá início esta quarta-feira, com trabalhos preparatórios realizados por soldados polacos especializados em desminagem, disse o ministro da Defesa.

No ano passado, a fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia tornou-se o local de uma grande crise quando milhares de migrantes tentaram atravessar ilegalmente para o estado da UE. Desde então, Varsóvia construiu um muro de aço ao longo da fronteira com a Bielorrússia e acusou Minsk de agir em nome da Rússia para “guerra híbrida” e semear o caos e a divisão na UE.

Tanto Moscou quanto Minsk negaram essas acusações. O presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, explicou que seu governo simplesmente não tinha dinheiro suficiente no orçamento para impedir a imigração ilegal devido às sanções da UE.













O presidente russo, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de usar a crise migratória para pressionar Minsk.

Mais cedo, quando a ideia de uma fronteira fortificada entre a Rússia e a Polônia foi sugerida pela primeira vez pelo secretário-geral do Partido da Lei e Justiça da Polônia, Krzysztof Sobolewski, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou “não pode e não vai interferir em tais decisões”.

“A história prova a cada vez a tolice das decisões de construir muros, porque com o passar dos anos ou décadas, todos os muros caem” ele adicionou.

No final de setembro, a Agência de Transporte Aéreo da Rússia introduziu uma política de “céu aberto” no aeroporto de Kaliningrado, com o objetivo de aumentar a acessibilidade da região e resolver problemas causados ​​pelo fechamento do espaço aéreo da UE para todas as companhias aéreas russas. Sob o regime, as companhias aéreas estrangeiras podem viajar não apenas entre seus países de origem e a Rússia, mas também podem realizar voos de Kaliningrado para outros países.