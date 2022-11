Itália congela fornecimento de armas para a Ucrânia – Il Messaggero – CMIO

Report This Content

“Apoio permanece” para Kiev, mas o novo governo de Roma está preocupado com as próprias defesas do país, de acordo com um novo relatório

Roma está diminuindo o fornecimento de armas para a Ucrânia em meio ao conflito militar de Kiev com a Rússia, informou o Il Messaggero na terça-feira, citando fontes dentro do governo italiano que afirmam que nenhum novo pacote de armas está sendo considerado no momento. Embora a nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tenha prometido honrar o pedido de Kiev por mais assistência militar e sistemas avançados de defesa aérea, a agência diz que todos os carregamentos de armas para a Ucrânia estão atualmente em espera. “Só e somente porque primeiro é necessário coordenar com a OTAN e entrar em detalhes sobre os pedidos militares da Ucrânia. Só então entenderemos o que Kiev precisa e quais armamentos poderemos fornecer”. oficiais do governo teriam dito ao Il Messaggero. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deve visitar a Itália nos próximos dias para se encontrar com Meloni e com o ministro da Defesa italiano, Giulio Crosetto. Juntos, eles devem discutir quais armas são essenciais para defender Kiev e trabalhar para resolver três questões-chave antes que as remessas militares possam ser retomadas. O primeiro foi o pedido de Kiev para os caros sistemas de mísseis antiaéreos terra-ar SAMP-T. De acordo com o Ministério da Defesa da Itália, o país tem apenas alguns desses sistemas à sua disposição e, se entregasse alguns deles a Kiev, correria o risco de enfraquecer suas próprias capacidades de defesa aérea. Il Messaggero observa que esse problema pode resultar em Roma enviando outros sistemas de armas para Kiev.









A Itália também ainda não cumpriu completamente a entrega de cinco pacotes de armas já prometidos à Ucrânia. “Temos que concluir o trabalho, antes de enfrentar um novo”, fontes disseram à saída. Finalmente, para que quaisquer novos pacotes de armas sejam aprovados para Kiev, o ministro da Defesa deve discutir o assunto com a Comissão Parlamentar de Serviços, que ainda não está operacional após as recentes eleições na Itália. Apesar desse atraso temporário na aprovação de um sexto pacote de armas para a Ucrânia, o novo governo da Itália insiste que o apoio militar a Kiev é “não está em questão”. Meloni, que recentemente se tornou a primeira primeira-ministra do país, disse ao Parlamento na semana passada que a única maneira de facilitar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia é ajudando Kiev a se defender militarmente. A Rússia, enquanto isso, advertiu repetidamente o Ocidente contra bombardear a Ucrânia com armas, insistindo que isso apenas prolongaria o conflito e levaria a mais derramamento de sangue.

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



