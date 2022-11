Pyongyang continua bombardeios e testes de mísseis – Seul – CMIO

A Coreia do Norte continuou sua demonstração de força, lançando um míssil balístico através da fronteira marítima, diz Seul

A Coreia do Norte disparou cerca de 100 projéteis de artilharia e mais seis mísseis no Mar Amarelo e no Mar do Japão, conhecido pelos coreanos como Mar do Leste, na quarta-feira, disseram militares de Seul.

A declaração veio horas depois que o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) informou que o Norte havia lançado pelo menos 17 mísseis balísticos e outros, um dos quais cruzou a chamada Linha de Limite Norte (NLL), a fronteira marítima de fato, para pela primeira vez desde o fim da Guerra da Coréia em 1953. O JCS descreveu o movimento como “muito raro e intolerável”.

De acordo com o JCS, os projéteis foram disparados da província de Kangwon, no norte, que faz fronteira com a Coreia do Sul. O JCS disse que Pyongyang começou sua barragem de mísseis por volta das 6h50, horário local, lançando quatro mísseis balísticos de curto alcance no Mar Amarelo da província de Pyongan, no nordeste, e duas horas depois disparou mais três nas proximidades da cidade de Wonsan, no leste. .

Em resposta aos lançamentos, os caças sul-coreanos F-15K e KF-16 dispararam três mísseis ar-terra no mar através do NLL.

“A resposta de nossos militares reafirma nossa determinação de responder com severidade a quaisquer provocações e mostra que somos capazes de atacar com precisão nosso inimigo”. disse o JCS, acrescentando que os mísseis do Sul voaram uma distância equivalente aos disparados pelo Norte.













O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse que o lançamento além da NLL é “uma invasão real” do território do país e que as ações do Norte não prejudicarão a aliança de Seul com os EUA, de acordo com seu escritório.

O ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, disse a repórteres que Pyongyang disparou pelo menos dois mísseis balísticos, mas que caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão. O primeiro-ministro Fumio Kishida condenou os lançamentos como “absolutamente inaceitável”.

A aparente demonstração de força ocorreu quando os EUA e a Coreia do Sul estão realizando o exercício anual ‘Vigilant Storm’ de uma semana, durante o qual cerca de 240 aviões de guerra estão realizando cerca de 1.600 missões, o maior número na história do exercício, de acordo com o US Pacific Air Forças.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte denunciou na terça-feira o exercício como uma escalada e alertou para “medidas de acompanhamento mais poderosas”.

Pyongyang disse anteriormente que considera os exercícios conjuntos entre EUA e Coreia do Sul uma ameaça à sua segurança. Pak Jong-chon, um alto funcionário do Partido dos Trabalhadores da Coreia, afirmou que Washington e Seul “pagar o preço mais horrível da história” se usarem a força contra o Norte.