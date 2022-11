O PMR aprovou os princípios da economia nas condições da crise energética

TIRASPOL, 3 de novembro – RIA Novosti. O governo da não reconhecida Transnístria em uma reunião na quinta-feira aprovou os princípios para o funcionamento da economia nas condições da crise energética, de fato, o regime de austeridade nos recursos energéticos, informou o serviço de imprensa do Gabinete da PMR.

Um conjunto de medidas de austeridade visa implementar o decreto do chefe da república, Vadim Krasnoselsky, “Sobre a introdução de uma emergência econômica no território da PMR”. Segundo a empresa Moldovagaz, a partir de 1º de novembro, de um total de 5,7 milhões de metros cúbicos de gás fornecidos pela Gazprom, a Moldávia receberá 3,4 milhões e a Pridnestrovie – 2,3 milhões por dia. Isso significa que a Transnístria receberá mais de 40% menos gás natural do que em outubro.

De acordo com o decreto governamental aprovado, os interesses e o bem-estar dos cidadãos da república continuam a ser uma prioridade incondicional. A maior parte do combustível azul que chega a Pridnestrovie será enviada à população. Os segundos maiores consumidores serão as organizações de fornecimento de calor, que também estão focadas no fornecimento de calor para edifícios residenciais e instalações socialmente significativas.

Ao mesmo tempo, o aquecimento em casas de cultura, prédios administrativos e utilitários, ministérios, departamentos, cinemas, escolas, instituições de ensino secundário especial e superior em cidades e regiões será desligado até novo aviso.

As férias escolares serão prorrogadas até 13 de novembro. A água quente será fornecida de acordo com o horário: à noite, das 18h30 às 21h30 (19h30-22h30, horário de Moscou). Os trólebus funcionarão nos horários de pico. Redução da iluminação pública. Nas instituições estatais, é introduzido um horário de trabalho reduzido – até às 16h00 (17h00, horário de Moscou). As luzes eternas dos complexos memoriais continuarão a arder em homenagem à façanha dos defensores de Pridnestrovie.

O trabalho das padarias, produtores de carne (pecuária, avicultura), leite, ovos de galinha, pescados e derivados, processadores de carnes e matérias-primas lácteas, bem como produtores agrícolas será realizado na mesma modalidade.

Argumenta-se que a nova ordem garantirá o fornecimento ininterrupto de recursos energéticos. “No âmbito da limitação do consumo de recursos energéticos, importa encontrar um equilíbrio entre os interesses do Estado, da população e do empresariado. Os trabalhos neste sentido vão continuar em paralelo com a procura de soluções para os problemas energéticos”, serviço de imprensa citou o primeiro-ministro Alexander Rozenberg como tendo dito.