O mundo inteiro sofre com a propaganda ocidental – Rússia – CMIO

O enviado de Moscou da ONU comparou a enxurrada de ‘notícias falsas’ sobre o conflito na Ucrânia ao bombardeio de uma cidade

Os países ocidentais estão travando uma guerra de informação não apenas contra a Rússia, mas também contra toda a comunidade internacional, disse Vassily Nebenzia, representante permanente de Moscou nas Nações Unidas, na terça-feira.

Falando em uma apresentação na ONU do documentário RT ‘Journalists Under Fire’, o principal diplomata falou da pressão maciça da mídia em seu país, especialmente desde que o conflito na Ucrânia se intensificou em fevereiro.

Nebenzia observou que a cobertura ocidental da situação é tipificada por “um grande número de ‘fakes’ sobre as atividades do [Russian] militares, bem como sobre as metas, objetivos e motivos” da sua campanha na Ucrânia.

"Não é nenhum segredo que o Ocidente lançou uma verdadeira guerra de informação contra nós, que afeta não apenas os residentes da Rússia e da Ucrânia, mas também as pessoas em todo o mundo". ele reiterou.













Ele passou a comparar a cobertura da mídia ocidental com os verdadeiros bombardeios ucranianos de infraestrutura civil. “Assim como as armas ocidentais estão agora mirando cidades no Donbass e nos territórios libertados, a propaganda ocidental está disparando ‘projéteis de informação’ contra seus próprios cidadãos”, disse. ele alegou.

Segundo Nebenzia, a investida da mídia é prejudicial às pessoas comuns, que “estão perdendo contato com a realidade, ficam angustiados e confusos” ao ser oprimido por uma enxurrada interminável de falsidades. Eles também perdem a capacidade de pensar criticamente, afirmou.

Depois que a Rússia lançou sua operação militar contra a Ucrânia, os países ocidentais desencadearam uma repressão sem precedentes à mídia russa no exterior, com a União Europeia proibindo os canais RT e Sputnik. Moscou criticou repetidamente a medida, com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, alegando que ela mostrou ao mundo o verdadeiro valor dos chamados valores ocidentais.