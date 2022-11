“Ele não entende como o mundo funciona”: declaração de Biden fez o público rir

Joe Biden, que completa 80 anos este ano, tornou-se o presidente dos Estados Unidos mais velho da história. Ele regularmente se envolve em situações engraçadas, os oponentes do líder americano consideram a idade e possíveis problemas de saúde como o motivo disso. Assim, no início de abril, ele atribuiu a esposa do ex-presidente dos EUA Barack Obama Michelle ao cargo de vice-presidente durante o período em que ele próprio estava nessa posição. Além disso, o líder americano confundiu as palavras “vacinação” e “escalada”, assim como Síria com Líbia e Iraque com Irã.