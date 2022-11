A França está ‘mudando de marcha’ nas questões migratórias – ministro – CMIO

Após o assassinato de uma menina de 12 anos, o governo francês diz que busca um novo projeto de lei de imigração que será “linha dura”

A França introduzirá uma legislação de imigração dura no ano que vem, facilitando a deportação de criminosos estrangeiros, disse o ministro do Interior Gerald Darmanin ao Le Monde na quarta-feira. Sob pressão da direita, Paris é “mudança de marcha”, disse Darmanin.

O projeto de lei será debatido no parlamento no início de 2023. Enquanto suas disposições específicas ainda precisam ser definidas, o ministro disse que permitirá que a polícia e os tribunais punam os estrangeiros criminosos de forma mais eficaz, facilitando a obtenção de autorizações de trabalho para imigrantes legais para suprir a demanda de trabalho do país.

Uma de suas medidas, explicou Darmanin, eliminará três quartos dos motivos existentes para os imigrantes ilegais recorrerem das ordens de deportação. O governo também removerá o acesso aos serviços sociais para aqueles que serão deportados, removerá as regras que impedem a deportação de residentes de longa data e forçará as autoridades locais a agir em ordens de expulsão.













De acordo com o Le Monde, a França emitiu 122.000 ordens de expulsão em 2021, mas apenas executou 3.200 nos últimos dois anos. Embora os estrangeiros representem 7% da população francesa, eles são responsáveis ​​por 19% dos crimes, segundo dados citados por Darmanin e pelo presidente francês Emmanuel Macron. Em Paris, os estrangeiros são responsáveis ​​por metade de todos os crimes.

Embora ativistas pró-imigrantes digam que muitos desses crimes são triviais, o mais recente esforço para endurecer a lei de imigração ocorre depois que o corpo de uma menina de 12 anos foi encontrado em uma mala em Paris com a garganta cortada no mês passado. O suspeito, acusado de estuprar e assassinar a estudante, é uma mulher argelina que havia recebido uma ordem de deportação dois meses antes.

Com o político de direita Eric Zemmour descrevendo o assassinato como “Francocídio” e líder do Rally Nacional, Marine Le Pen, exigindo que o governo pare “imigração ilegal fora de controle”, Darmanin disse que, ao enfrentar o problema, buscaria negar o direito “combustível político”.

“Depende de nós decretar as medidas fortes – às vezes até de linha dura – que os franceses querem ou precisam, caso contrário, outros farão isso por nós”. ele adicionou.

Macron tem sido pressionado pelo direito de endurecer suas políticas de imigração, já que os campos de imigrantes se tornaram uma visão familiar nas ruas de Paris sob sua liderança. Macron não cumpriu sua promessa de 2019 de executar 100% de todas as ordens de deportação, mas agora insiste que se concentrará em remover “o mais perigoso” estrangeiros criminosos.