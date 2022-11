Uma reunião da comissão azerbaijana-armênia foi realizada em Bruxelas

Uma reunião da comissão azerbaijana-armênia sobre delimitação de fronteiras está sendo realizada em Bruxelas, informado na quinta-feira no Twitter por Stefano Sannino, secretário-geral do Serviço de Ação Externa da União Europeia.

“Uma reunião da Comissão de Delimitação Azerbaijana-Armênia está ocorrendo em Bruxelas. Temos o prazer de dar as boas-vindas às Comissões de Fronteira da Armênia e do Azerbaijão, chefiadas pelos vice-primeiros-ministros Mher Grigoryan e Shahin Mustafayev, em Bruxelas para sua terceira reunião. A União Européia exorta as partes a tomarem medidas para melhorar a segurança na região e progredir na delimitação”, disse o representante da UE.