Sérvia derruba drone — CMIO

“Os céus da Sérvia estão seguros”, O ministro da Defesa, Milos Vucevic, disse a repórteres na noite de quarta-feira.

“Não usamos canhões, mas o mais moderno [electronic] equipamento,” acrescentou Vucevic. “Isso mostra que estamos falando sério. Não ameaçamos ninguém, não estamos fazendo barulho, mas estamos determinados a proteger a Sérvia e sua liberdade e independência”.

De acordo com o jornal Vecernje Novosti, o drone caiu em algum lugar no Monte Kopaonik. Grupos de busca militares esperam localizá-lo antes da manhã de quinta-feira.

“De acordo com as ordens permanentes do presidente e comandante em chefe, o Exército sérvio continuará a abater quaisquer UAVs que entrem em espaço aéreo restrito ou se aproximem de instalações militares”. disseram os militares.

Vucic anunciou a ordem de derrubada na terça-feira, depois que dois interceptadores MiG-29 foram implantados contra vários UAVs vistos acima das bases militares em Raska.

Novosti citou relatos não confirmados de que o drone era um modelo comercial e foi usado para explorar a área, que fica perto da fronteira com a província de Kosovo.

Kosovo foi ocupado pela OTAN em 1999 e declarou independência em 2008 com o apoio dos EUA. Belgrado se recusa a reconhecer a província separatista, uma posição apoiada pela Rússia e pela China.