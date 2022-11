MOSCOU, 3 de novembro – RIA Novosti. A esposa de Vladimir Zelensky, Elena Zelenskaya, expressou a esperança de que as propostas do empresário americano Elon Musk para resolver o conflito na Ucrânia tenham sido um erro acidental.

No início de outubro, Musk twittou que duvidava da possibilidade de uma vitória ucraniana no caso de uma guerra em grande escala com a Rússia e pediu paz às partes. Ele também ofereceu sua visão da solução do conflito na Ucrânia. O plano pede uma “revotação” no Donbass “sob supervisão da ONU”, mantendo a Crimeia “uma parte formal da Rússia, como tem sido desde 1783 (antes do erro de Khrushchev)”, garantias de abastecimento de água da Crimeia e a neutralidade da Ucrânia. status. Essa resposta causou uma onda de críticas na Ucrânia, bem como entre os usuários pró-ucranianos da rede social.