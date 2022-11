EUA avaliam tensões de aliados-chave com o Irã – CMIO

A Reuters observou que o governo saudita não respondeu ao pedido de comentário da agência. As forças militares dos EUA e da Arábia Saudita foram colocadas em alerta máximo.













Os sauditas sunitas há muito estão em desacordo com os iranianos xiitas, contando com equipamentos e bases militares dos EUA para proteção. No entanto, os EUA ameaçaram congelar a cooperação militar com a Arábia Saudita depois que a Opep + anunciou um corte na produção de petróleo contra a vontade do presidente dos EUA, Joe Biden. Riad também revelou que Biden pediu para adiar o anúncio até depois das eleições de novembro nos EUA.

O Irã prometeu punir os autores do tiroteio em massa no local sagrado xiita de Shah Cheragh em 26 de outubro, quando 15 pessoas foram mortas. O Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) assumiu a responsabilidade pelo ato.

Falando na terça-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, culpou os EUA, o “Regime sionista israelense e alguns regimes europeus maliciosos” pelos recentes distúrbios no Irã, descrevendo-o como “uma guerra híbrida”, mas não mencionou a Arábia Saudita.