Nord Stream diz ter encontrado crateras feitas por ação humana; oleoduto entre elas está destruído

“De acordo com os resultados preliminares da inspeção do local dos danos, crateras tecnogênicas com profundidade de 3 a 5 metros foram encontradas no fundo do mar a uma distância de cerca de 248 metros uma da outra. A seção do tubo entre as crateras está destruída, o raio de dispersão de fragmentos de tubos é de pelo menos 250m”, disse a empresa.