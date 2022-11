Em comunicado sobre prevenção de guerra nuclear, Moscou promete garantir estabilidade global

Report This Content

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado nesta quarta-feira (2) reiterando a convicção de Moscou de que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada, pedindo ainda que as potências nucleares façam tudo ao seu alcance para impedir o uso de armas de destruição em massa.

“A Rússia procede da relevância contínua dos acordos e entendimentos existentes no campo do corte e limitação de armas nucleares, bem como da redução dos riscos estratégicos e da ameaça de incidentes e conflitos internacionais com escalada para o nível nuclear. Afirmamos plenamente nosso compromisso à declaração conjunta dos líderes dos cinco Estados com armas nucleares sobre prevenir a guerra nuclear e evitar corridas armamentistas, de 3 de janeiro de 2022″, observou o comunicado.

“Estamos fortemente convencidos de que na atual situação complicada e turbulenta, causada por ações irresponsáveis e insolentes que visam minar nossa segurança nacional, a tarefa mais imediata é evitar qualquer confronto militar de potências nucleares”, destacou o ministério.

Moscou exortou as outras potências nucleares (EUA, França, Reino Unido e China) a “demonstrarem na prática” sua disposição de trabalhar para “resolver essa tarefa prioritária” de desescalada e “desistir da perigosa tentativa de infringir os interesses vitais uns dos outros, equilibrando-se à beira de um conflito armado direto e incentivando provocações com armas de destruição em massa”.

O último pode levar a “consequências catastróficas”, alertou o ministério.

Moscou reiterou a essência da doutrina nuclear da Rússia, que permite o uso de armas nucleares “exclusivamente em resposta a uma agressão envolvendo o uso de armas de destruição em massa ou uma agressão com o uso de armas convencionais quando a própria existência do Estado estiver em jogo.”

O Ministério das Relações Exteriores pediu uma arquitetura de segurança internacional renovada com base na estabilidade estratégica, direitos iguais entre os Estados, segurança indivisível e um entendimento mútuo dos interesses de segurança centrais das nações.

Panorama internacional Casa Branca: ‘EUA buscam reduzir riscos de guerra nuclear, mas vamos modernizar nosso arsenal’

Tensões na Ucrânia, Ásia e Coreia

acusar a Rússia de usar armas nucleares táticas. Além disso, na semana passada, Washington alertou que havia acelerado a implantação das recém-modernizadas bombas nucleares B61-12 nas bases da OTAN em toda a Europa. A declaração ocorre em meio à escalada contínua das tensões entre Moscou e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sobre a Ucrânia, com o lado russo alertando que Kiev pode estar se preparando para usar uma “bomba suja” para. Além disso, na semana passada, Washington alertou que havia acelerado a implantação das recém-modernizadas bombas nucleares B61-12 nas bases da OTAN em toda a Europa.

As tensões nucleares também estão aumentando na região da Ásia-Pacífico, com a China alertando os EUA a não desencadear uma corrida armamentista regional após relatos de que Washington está considerando a implantação de bombardeiros estratégicos B-52 na Austrália. “Os comportamentos relevantes dos EUA aumentaram as tensões regionais, minaram seriamente a paz e a estabilidade regionais e podem desencadear uma corrida armamentista na região”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, em comunicado na segunda-feira (31).

A situação estratégica também se deteriorou na península coreana, com os militares norte-coreanos lançando até 17 mísseis e disparando 100 projéteis de artilharia nesta quarta-feira (2) em meio a contínuos exercícios conjuntos entre EUA e Coreia do Sul. A Coreia do Norte criticou Washington como o “principal culpado por destruir a paz e a segurança” e alertou que daria uma “resposta poderosa” caso Washington “continuamente persistisse nas graves provocações militares” perto de suas fronteiras. A nação revelou uma nova doutrina nuclear em setembro, permitindo que armas nucleares sejam usadas no caso de um inimigo nuclear iminente ou ataque convencional “fatal”.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

