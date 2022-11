Elon Musk promete ‘fonte de informação mais precisa da Terra’ — CMIO

O novo proprietário do Twitter elogiou a capacidade de verificar a Casa Branca, enquanto continua a reformar o site

Elon Musk prometeu tornar o Twitter a fonte de informação mais precisa do mundo, afirmando que sua plataforma permite que usuários regulares desbanquem alegações confusas do governo dos EUA. No entanto, ele acrescentou que permitirá que uma coalizão de defensores da censura tenha voz na formulação de suas políticas.

“Nosso objetivo é tornar o Twitter a fonte de informação mais precisa da Terra, sem levar em conta a afiliação política”, disse. Musk twittou na quarta-feira, sob uma captura de tela de um usuário adicionando contexto a uma alegação enganosa da Casa Branca.

O recurso de notas da comunidade é incrível. Nosso objetivo é tornar o Twitter a fonte de informação mais precisa do planeta, sem levar em conta a afiliação política. — Elon Musk (@elonmusk) 2 de novembro de 2022

Usando o recurso limitado de ‘Notas da comunidade’ do Twitter, um usuário apontou que uma alegação do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, de que “idosos estão recebendo o maior aumento em seus cheques da Previdência Social em 10 anos através da liderança do presidente Biden” carece de contexto. Em vez disso, o aumento é responsável pelo aumento do custo de vida, já que a inflação subiu de 1,4% para 8,2% durante o mandato de Biden.

Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões na semana passada e imediatamente começou a fazer mudanças nos negócios. Desde então, o bilionário dissolveu o conselho de administração do Twitter, anunciou planos de cobrar dos usuários pela verificação e declarou sua intenção de atuar como CEO da empresa.

Embora Musk tenha afirmado que sua aquisição do Twitter visava trazer a plataforma de volta às suas raízes de liberdade de expressão, ele ainda não fez nenhuma alteração em suas políticas de moderação de conteúdo. Em um tweet na terça-feira, Musk disse que ele tenha se encontrado “líderes da sociedade civil”, incluindo representantes da Liga Anti-Difamação, Cor da Mudança e do Centro Presidencial George Bush, e incluiria tais grupos no Twitter “conselho de moderação de conteúdo”.

Todas essas organizações defenderam a censura online de várias formas, e o atual chefe de segurança e integridade do Twitter, Yoel Roth, está registrado chamando os apoiadores do ex-presidente Donald Trump. “nazistas reais”.

Querido @elonmusk,Eu quero que você tenha sucesso no Twitter. Esta crítica é baseada apenas em fatos duros e frios: Você nunca vai restaurar a “confiança pública” no Twitter quando o responsável pensa que 100.000.000 americanos que apoiam a America First são “literais nazistas” Não é possível.@yoyoel deve ir pic.twitter.com/yUAabQPgdo — Benny Johnson (@bennyjohnson) 2 de novembro de 2022

O especialista conservador Benny Johnson pediu a Musk que demitisse Roth, junto com qualquer outra pessoa que tenha participado da censura do Twitter de informações prejudiciais do laptop de Hunter Biden. Johnson também pediu a Musk que garanta que os conservadores sejam representados no conselho de segurança do Twitter.

“Absolutamente concordei que o conselho de segurança do Twitter deveria ter pessoas de todos os pontos de vista”. o CEO da SpaceX e Tesla respondeu.