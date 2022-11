Musk falará na cúpula do G20

MOSCOU, 3 de novembro – RIA Novosti. O empresário americano Elon Musk confirmou que falará em uma reunião internacional de líderes empresariais à margem da cúpula do G20 em Bali, de 13 a 14 de novembro, informou o The Jakarta Post na quinta-feira.

De acordo com uma postagem na página oficial de mídia social da cúpula Business 20 (B20), Musk participará de uma sessão sobre “Evitando distúrbios na inovação tecnológica global” com o empresário Anindey Bakri em Bali.

Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, também participará das conferências nos dias 13 e 14 de novembro. Blair falará em um painel de discussão intitulado “Investindo no crescimento inclusivo para um futuro sustentável” com o CEO da Unilever, Alan Jope, e a ex-ministra do Comércio da Indonésia, Mari Elka Pangestu, que atualmente é diretora-gerente do Banco Mundial.