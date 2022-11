O ex-secretário de Estado de Trump atuou no processo do Wikileaks (VÍDEO) — CMIO

O ex-diretor da CIA supostamente violou os direitos da Quarta Emenda de Julian Assange e seus convidados na embaixada equatoriana

O ex-secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, recebeu papéis para um processo alegando que ele dirigiu uma conspiração criminosa que viola os direitos da Quarta Emenda do fundador do Wikileaks, Julian Assange, e seus convidados, espionando-os na embaixada equatoriana em Londres.

O vídeo de um servidor de processo entregando ao ex-diretor da CIA os documentos legais na semana passada em um jantar de arrecadação de fundos foi postado pelo Wikileaks nas mídias sociais na terça-feira. No clipe, um Pompeo confuso pode ser visto entregando os papéis, não lidos, a um assessor.

Um grupo de mais de 100 cidadãos dos EUA – incluindo advogados, jornalistas e médicos – processou a CIA e Pompeo em agosto por supostamente violar seus direitos de privacidade da Quarta Emenda ao espioná-los quando se encontraram com o editor do Wikileaks em 2017 e 2018 na embaixada, onde estava em prisão domiciliar de fato.

“Michael Richard Pompeo: Você foi servido!”Mike Pompeo foi citado com uma ação movida por advogados e jornalistas dos EUA que visitaram #Assange. Documentos judiciais espanhóis mostram violações de seus direitos constitucionais nos EUA. Os demandantes são representados pelo advogado de NY Richard Roth. pic.twitter.com/ZH4HVOPnlo — WikiLeaks (@wikileaks) 2 de novembro de 2022

De acordo com o processo, os visitantes de Assange foram obrigados a entregar seus telefones celulares à empresa de segurança privada Undercover Global SL, que então copiou os dados dos dispositivos e os entregou à CIA – sem o conhecimento do governo equatoriano, que havia contratado a empresa para fornecer segurança na embaixada. A Undercover Global SL também gravou conversas entre Assange e seus visitantes em nome da CIA, afirma o processo, acrescentando que Pompeo autorizou e aprovou explicitamente o roubo de dados.

Pompeo, que atuou como secretário de Estado do ex-presidente dos EUA Donald Trump, foi convocado como testemunha a um tribunal espanhol em junho para testemunhar sobre alegações de vários ex-funcionários de segurança dos EUA de que a CIA havia contemplado sequestrar ou matar Assange após a libertação do Wikileaks em 2017. dos documentos do Vault 7.

O vazamento revelou ferramentas de hacking ultra-secretas e supostamente constituiu o “maior perda de dados na história da CIA.” Pompeo queria especificamente vingança, disse um funcionário ao Yahoo News no ano passado. No entanto, nenhum plano foi aprovado, pois os advogados da Casa Branca apontaram que era altamente ilegal e o Reino Unido se recusou a permitir tal operação em solo britânico.

Assange está preso na prisão de Belmarsh desde 2019, quando foi destituído de sua cidadania equatoriana após sete anos morando na embaixada do país em Londres. Atualmente, ele está lutando contra a extradição para os EUA, onde enfrenta acusações de conspiração e espionagem com até 175 anos de prisão decorrentes da publicação de documentos ultra-secretos do Pentágono pelo Wikileaks.

Enquanto um juiz decidiu no ano passado que Assange não deveria ser enviado para os EUA devido ao declínio de sua saúde mental, Washington recorreu da decisão e garantiu uma decisão mais favorável. Seus advogados entraram com recurso em agosto.