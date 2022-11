Catar gastou mais de US$ 387 milhões para espionar funcionários da FIFA

Altos funcionários do governo, incluindo Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Catar, com a ajuda da empresa americana Global Risk Advisors, composta principalmente por ex-agentes da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) e chefiada pelo ex-espião Kevin Chalker, conduziram a vigilância de altos funcionários da federação.