FMI alerta que Argentina deve se ajustar para estabilizar economia e conter inflação

“A adoção de políticas mais restritivas no âmbito do programa apoiado pelo FMI será essencial para sustentar a estabilidade e conter a inflação”, indicou a entidade no documento intitulado As Américas: Navegando em condições financeiras mais restritivas.

Nessas condições, o FMI destacou a probabilidade de que “a atividade desacelere em toda a região das Américas no final de 2022 e em 2023 , enquanto as pressões inflacionárias devem diminuir gradualmente”.

Uma resposta rápida da região ao aumento do custo de vida permitiue “manter as expectativas inflacionárias de longo prazo ancoradas”, mesmo que a inflação continue alta, destacou a organização

Diante desse cenário, a entidade multilateral estima que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina tenha resultado “moderado de 4% este ano”, embora sob a advertência de que “os riscos de queda prevalecem sobre essas perspectivas“. Essas projeções são consistentes com as perspectivas delineadas no relatório Perspectivas Econômicas Mundiais publicado pelo FMI no dia 11 de outubro.