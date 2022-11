Casa Branca exclui tweet sobre Previdência Social — CMIO

Os usuários do Twitter já verificaram o texto e alegaram que ele estava realmente se gabando da inflação altíssima

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, excluiu discretamente da conta oficial da Casa Branca um tweet publicado na terça-feira que elogiava um grande aumento nos pagamentos da Previdência Social.

A medida ocorreu depois que os usuários anexaram uma verificação de fatos argumentando que o presidente estava efetivamente se gabando da alta taxa de inflação.

“Idosos estão recebendo o maior aumento em seus cheques da Previdência Social em 10 anos através da liderança do presidente Biden”, dizia o tweet. Um usuário cético acrescentou uma nota esclarecendo que o tamanho do aumento do custo de vida é calculado proporcionalmente à inflação, o que significa que um aumento recorde em um reflete um aumento recorde no outro.

Os gênios da mídia social de Biden estão dando crédito a Biden pelo maior COLA da Previdência Social em 10 anos, mas esquecem de mencionar que o SS COLA é uma fórmula automática baseada na métrica de inflação do governo (CPI). 🤦‍♂️ pic.twitter.com/1trGTRI9iV — Thomas Massie (@RepThomasMassie) 2 de novembro de 2022

O texto foi apagado na quarta-feira sem explicação. Mais tarde, um funcionário do governo disse à Fox News que o motivo da remoção era que “o ponto estava incompleto.A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, respondeu da mesma forma durante uma entrevista coletiva na tarde de quarta-feira, explicando que o tweet havia sido postado.sem contexto” antes de tentar adicionar esse contexto.

Como os prêmios do Medicare diminuirão em 2023 pela primeira vez em uma década, os idosos americanos terão “uma chance de ficar à frente da inflação” graças à “rara combinação de benefícios crescentes e [Medicare] prêmios”, explicou Jean-Pierre. “E não vamos esquecer os republicanos do MAGA no Congresso e sua ameaça contínua de ameaçar a Previdência Social e o Medicare”, acrescentou ela, insistindo que ambos seriam “no bloco de corte” sob um governo republicano.

Ao contrário das verificações oficiais do Twitter, a ‘nota da comunidade’ de quarta-feira sobre a ligação entre os aumentos dos pagamentos da Previdência Social e a inflação foi adicionada por usuários comuns e votada até o ponto em que apareceu no tweet da Casa Branca. Este é um recurso relativamente recente que o recém-criado proprietário da plataforma, Elon Musk, havia descrito mais cedo naquele dia.

A inflação atingiu uma alta de 40 anos sob o governo Biden, impulsionando o aumento do custo de vida da Previdência Social para 8,7% em 2023, o maior aumento desde 1981. A menos de uma semana das eleições de meio de mandato, quase metade dos entrevistados em uma pesquisa realizada na semana passada disse que a inflação (ou “a economia” em geral) era a questão mais importante que eles considerariam ao votar.