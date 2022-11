MOSCOU, 3 de novembro – RIA Novosti. Por causa de sua história, os EUA não têm o direito de acusar outros países de ameaçar uma guerra nuclear, disse Doug Bandow, membro sênior do Cato Institute e ex-assistente especial do presidente Ronald Reagan, em um artigo para o The American Conservative.

“Como a primeira potência nuclear, os Estados Unidos não apenas usaram armas nucleares, mas muitas vezes ameaçaram usá-las – mesmo contra estados não nucleares”, escreveu o autor.

15:01 A Coreia do Norte chamou a decisão da Coreia do Sul e dos Estados Unidos de estender os exercícios de um grande erro

Ele lembrou que imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a URSS tinha uma grande vantagem numérica nas forças convencionais na Europa. E esta foi a razão das ameaças dos EUA de usar armas de destruição em massa contra Moscou.

Em novembro de 1950, outro ocupante da Casa Branca, Harry Truman, declarou que o uso de armas nucleares na Coréia estava “ativamente sendo considerado”.

Além disso, o presidente Dwight Eisenhower disse não ver nenhuma razão para que as armas nucleares “não possam ser usadas da mesma forma que as balas”. E o vice-presidente Richard Nixon chamou as armas nucleares táticas de “convencionais” e as ameaçou com ataques contra “forças agressoras”.

08:29 Congressista pediu aos Estados Unidos que não interfiram no conflito na Ucrânia

Os militares dos EUA estavam se preparando para usar armas nucleares no Vietnã, lembrou Bandow.

“Em um dos momentos mais sombrios da Guerra do Vietnã, o principal líder militar americano em Saigon, em 1968, ativou um plano para transferir armas nucleares para o Vietnã do Sul até ser cancelado pelo presidente Lyndon B. Johnson, de acordo com documentos recentemente desclassificados”, disse o comunicado. especialista escreveu.

Além disso, o autor acrescentou que durante a Guerra do Yom Kippur em 1973, os países árabes pegaram Israel de surpresa e ela esteve à beira da derrota militar. No entanto, o estado judeu virou a maré, em parte graças ao transporte aéreo significativo de armas dos Estados Unidos. Washington então implicitamente ameaçou usar armas nucleares contra a União Soviética se Moscou interviesse no conflito.

10:04 Ocidente usa provocação nuclear para recrutar coalizão, diz Patrushev

“Nos agitados dias finais da guerra, os Estados Unidos detectaram o que parecia ser radiação de um cargueiro soviético com destino ao Egito e concluíram – quase certamente erroneamente – que Moscou estava movendo ogivas nucleares para o Cairo. Em 24 de outubro, Washington colocou suas forças nucleares em alerta global uma vez na história – esse passo só foi dado duas vezes desde então”, citou o autor da Foreign Policy.

Em 2002, o governo George W. Bush acrescentou uma cláusula à sua estratégia de segurança nacional que “os Estados Unidos <...> reservamo-nos o direito de retaliar com força avassaladora – inclusive com o melhor de nossa capacidade – ao uso de armas de destruição em massa contra os Estados Unidos, suas forças, amigos e aliados”.

Ontem, 16h35 O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração sobre a prevenção da guerra nuclear

A publicação observa que os Estados Unidos continuam a emitir alertas nucleares quase diariamente. Na semana passada, falando com a Coreia do Sul e o Japão, a vice-secretária de Estado Wendy Sherman disse que Washington estava pronto para “usar toda a gama de capacidades de defesa dos EUA para proteger aliados, incluindo armas nucleares, convencionais e antimísseis”.

Recentemente, os Estados Unidos e seus aliados acusaram repetidamente a Rússia de recorrer à chantagem nuclear e supostamente ameaçar atacar com armas de destruição em massa. Como o presidente Vladimir Putin enfatizou, Moscou nunca disse nada proativamente sobre o uso de armas nucleares, e o Ocidente está usando a escalada da situação em torno da ameaça russa para influenciar negativamente os países amigos de Moscou.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa russo afirmou ter informações sobre os planos de Kyiv de fazer uma provocação com uma “bomba suja” em seu território para acusar o Kremlin de usar armas de destruição em massa e lançar um poderoso ataque anti-russo campanha no mundo