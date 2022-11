Greta Thunberg pede queda do capitalismo — CMIO

A eco-ativista sueca Greta Thunberg voltou sua atenção para a arena política, pedindo a queda do capitalismo, que ela afirmou ser responsável pelas mudanças climáticas.

A ativista climática de 19 anos lançou seu livro – ‘The Climate Book’ – em Londres na noite de domingo, dizendo ao público que o mundo está “nunca mais volta ao normal”. Ela argumentou que o aquecimento global só pode ser resolvido por um “transformação de todo o sistema”, de acordo com um relatório do evento pelo Telegraph.

O sistema capitalista, continuou Thunberg, é “definido pelo colonialismo, imperialismo, opressão e genocídio pelo chamado Norte global para acumular riquezas que ainda moldam nossa atual ordem mundial”.

“Se o crescimento econômico é nossa única prioridade, então o que estamos experimentando agora deve ser exatamente o que deveríamos esperar”. ela acrescentou, antes de chamar a extração de combustíveis fósseis “racista.”

Como alguns dos críticos de Thunberg apontaram online, os padrões de vida globais aumentaram amplamente sob o capitalismo, enquanto as emissões de carbono caíram nos EUA capitalistas desde a virada do milênio. Thunberg respondeu a esses críticos na quarta-feira, afirmando que não está defendendo um retorno ao “socialismo, liberalismo, comunismo, conservadorismo, centrismo, você escolhe” que ela disse “todos falharam”.

Thunberg, que já foi criticada por não oferecer soluções para os problemas que descreve, não disse com que tipo de sistema ela substituiria o capitalismo.

Alcançando a fama depois de organizar uma série de greves escolares em sua terra natal, a Suécia, em 2018, Thunberg, desde então, entregou suas dramáticas previsões de armageddon ecológico a legisladores de todo o mundo ocidental, às cúpulas da ONU e às reuniões anuais do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. O fundador do WEF, Klaus Schwab, também é um defensor da reestruturação radical da ordem global, uma visão que ele chama de “a Grande Reinicialização”.

Apesar de passar vários anos no circuito globalista, Thunberg vai pular a conferência climática da ONU COP27 no Egito na próxima semana, dizendo ao público que agora vê a cúpula como um “fraudar” e um exemplo de “lavagem verde” – uma tentativa dos políticos de se apresentarem falsamente como amigos do ambiente.