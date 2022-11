Irã nega representar ameaça à Arábia Saudita após mídias dos EUA noticiarem sobre suposto ataque

Report This Content

Teerã negou nesta quarta-feira (2) que represente uma ameaça à Arábia Saudita, depois que o The Wall Street Journal informou que Riad havia compartilhado inteligência com os Estados Unidos alertando sobre um ataque iminente iraniano a alvos no reino, segundo a Reuters.

“Tais declarações tendenciosas de alguns meios de comunicação ocidentais e israelenses são feitas para criar uma atmosfera negativa em torno da República Islâmica do Irã e visam destruir as atuais tendências positivas em relação aos países da região”, declarou Nasser Kanani, porta-voz do iraniano Ministério das Relações Exteriores.

Kanani acrescentou que seu país realiza uma política de boa vizinhança baseada no respeito mútuo e no marco de princípios e padrões internacionais, e que Teerã continuará o caminho do fortalecimento da estabilidade e da segurança na região, bem como a construção de um engajamento construtivo com seus vizinhos, concluiu o porta-voz.

Panorama internacional Irã: estamos prontos para estabelecer ‘laços diplomáticos normais e políticos’ com Arábia Saudita

No começo do dia (2), vários meios de comunicação dos EUA alegaram que a inteligência da Arábia Saudita teria alertado autoridades norte-americanas sobre um suposto “ataque iminente” do Irã “nas próximas 48 horas”, conforme noticiado.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

