Bolsonaro pede que manifestantes limpem bloqueios de estradas – CMIO

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu a seus apoiadores que parem de bloquear as principais estradas para protestar contra sua derrota nas eleições da semana passada, dizendo que tais ações não são “manifestações legítimas”.

Em um mensagem de vídeo Compartilhado nas redes sociais na noite de quarta-feira, Bolsonaro pediu aos manifestantes que encontrem outras saídas para sua raiva após sua derrota para o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno no fim de semana, sugerindo que caminhoneiros e outros que bloqueiam estradas estão desacreditando sua própria causa .

“Eu sei que você está chateado… Eu também. Mas temos que manter a cabeça no lugar”, disse. ele disse. “Vou fazer um apelo a você: limpe as estradas.”

Caos no Brasil após a eleição presidencial. Caminhoneiros que apoiam Bolsonaro bloqueiam as principais rodovias do Brasil em protesto contra os resultados. pic.twitter.com/Rg6pQt76B3 — Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) 1º de novembro de 2022

Bolsonaro acrescentou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está enfrentando “enorme” dificuldades em tentar afastar os manifestantes, pois eles foram superados em número em muitos locais. De acordo com a PRF, os bloqueios continuam em 126 locais diferentes em todo o Brasil, embora a agência tenha dito que esse número caiu desde a noite de terça-feira.

A polícia também diz que cancelou mais de 700 bloqueios separados no total, mas observou que as estradas continuam obstruídas em 14 dos 26 estados do país. As rodovias congestionadas significaram interrupções na distribuição de combustível, alimentos e outros bens essenciais, especialmente porque muitos caminhoneiros de longa distância participaram dos protestos.

A agência nacional de saúde Anvisa alertou sobre a potencial escassez de suprimentos médicos devido aos bloqueios nas estradas, enquanto o regulador de petróleo do Brasil relaxou certos requisitos de armazenamento em preparação para a escassez.

O líder cessante continuou dizendo que “o fechamento de rodovias no Brasil prejudica o direito das pessoas de ir e vir”, argumentando que é “não faz parte de manifestações legítimas.” Ele acrescentou aos seus seguidores: “Proteste de outra forma, em outros lugares. Isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia”.

Na terça-feira, Bolsonaro quebrou dias de silêncio após sua derrota nas urnas, afirmando que os protestos foram resultado de “indignação e sentimento de injustiça” durante a eleição, embora não tenha exortado seus apoiadores a pararem na época. Ele ainda não reconheceu publicamente a derrota, mas mesmo assim autorizou a transição de poder.