Embaixador de Riad discutiu a situação no Golfo Pérsico no Ministério das Relações Exteriores da Rússia

MOSCOU, 3 de novembro – RIA Novosti. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, recebeu o embaixador do Reino da Arábia Saudita Abdurrahman Al-Ahmed, as partes discutiram a situação na zona do Golfo Pérsico, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A reunião ocorreu em meio a relatos na imprensa ocidental de que a Arábia Saudita havia compartilhado informações com os Estados Unidos sobre um “ataque iminente” do Irã a alvos em seu solo.

“Foi realizada uma troca de pontos de vista sobre temas atuais da agenda internacional e regional, com ênfase na situação na zona do Golfo Pérsico. A necessidade de usar meios políticos e diplomáticos para superar contradições e encontrar formas de fortalecer a segurança dos estados da região. Algumas questões práticas da construção de uma interação multifacetada russo-saudita”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia após as conversas entre o embaixador da Arábia Saudita e o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa.

O Wall Street Journal informou na terça-feira que a Arábia Saudita compartilhou inteligência com os Estados Unidos sobre um “ataque iminente” do Irã a alvos dentro de seu território. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani Chafi, disse que os países ocidentais estão fomentando deliberadamente uma atmosfera contra o Irã. Ele enfatizou que Teerã está considerando estabelecer e fortalecer a estabilidade e a segurança na região do Oriente Médio com base na interação construtiva com seus vizinhos.