ONU analisa pedido de Cuba sobre fim do embargo econômico dos EUA

O projeto de resolução, que será votado na quinta-feira (3), expressa sua “preocupação” com a manutenção do embargo econômico e seus “ efeitos negativos sobre a população cubana “.

Na resolução, Cuba defende a “não ingerência em seus assuntos internos” e a “liberdade de comércio e de navegação” para exigir o fim do embargo, imposto em fevereiro de 1962, durante a Guerra Fria .

Debate ocorre ma Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o tema “Necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos EUA contra Cuba. “Nossa justa reivindicação de vida melhor sem bloqueio terá o apoio renovado da comunidade internacional”.

Entre as intervenções desta, o portal Telesur destacou a presença dos representantes, que concordaram em condenar o bloco que Washington impõe a Havana há mais de 60 anos.

Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que “a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito“.