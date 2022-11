A BBC inventou uma história sobre um ‘ataque’ russo ao abastecimento de água de uma cidade ucraniana – onde estão os verificadores de ‘notícias falsas’? — CMIO

A emissora estatal britânica afirmou que as tropas de Moscou tentaram criar uma seca em Nikolaev, usando informações falsas

Em 25 de outubro, a BBC News publicou uma reportagem exclusiva absolutamente chocante, revelando que os moradores da cidade de Nikolaev, no sul da Ucrânia (que as autoridades atuais em Kiev insistem que deveria ser escrito como “Mykolaiv”, em inglês) estavam sem água potável há seis meses. devido a ataques a um gasoduto que abastece a cidade. “Evidências coletadas” pela emissora estatal britânica apontou para este ser “um ato deliberado das forças russas” destinados a causar desidratação em massa e morte entre a população local.

Estranhamente, apesar de todo o som, fúria e acusações, a BBC não chegou a condenar a suposta ação como um crime de guerra, simplesmente observando que “destruir recursos vitais para a vida civil é amplamente considerado uma violação do direito internacional humanitário”.

Essa relutância parece bastante estranha, dado que o Beeb parece oferecer um caso aberto e fechado, incluindo “imagens e dados de satélite” mostrando a tubulação “foi deliberadamente destruído enquanto estava sob controle russo”, e declarações ousadas de estimados especialistas militares de que foi um ato calculado por Moscou.

As razões para a hesitação da BBC logo se tornam muito claras. Uma parte fundamental do seu caso contra a Rússia é que “dois pontos separados no mesmo pipeline” nós estamos “danificado de forma consistente com sabotagem”. Fotos desse dano são fornecidas no artigo, sendo pelo menos uma “exclusiva” que foi “dada” a jornalistas da BBC por pessoas não identificadas enquanto estava em Nikolaev.

Outras fotos de tanques “perto do cano” enquanto a área era “sob controle russo” dizem que apontam para “ocupar as forças russas deliberadamente cortando o abastecimento de água”.

É claro que imagens de alguém – ou algo – perto de uma cena de assassinato subsequente estão longe de ser uma evidência circunstancial, muito menos uma prova de que eles puxaram o gatilho ou empunharam a faca. Mas o caso já instável da emissora estatal britânica é ainda menos convincente quando você considera que podemos não estar lidando com uma cena de assassinato em primeiro lugar.













Não tome a palavra de RT para isso. A própria BBC parece ao mesmo tempo incerta se a destruição deliberada que afirma que as imagens mostram é de fato destruição. Textos descritivos que acompanham as duas fotos desfocadas e altamente pixeladas – o que pode sugerir que foram tiradas em equipamentos fotográficos extremamente antigos e/ou não são recentes – adicionam uma pequena, mas extremamente significativa, ressalva à alegação.

“Estas fotos parecem mostrar danos causados ​​ao encanamento de abastecimento de água de Mykolaiv”, diz um, enquanto o outro afirma, “o oleoduto parece ter sido danificado em uma segunda área”.

Tal equívoco por um advogado de acusação faria com que um caso fosse arquivado em qualquer tribunal do Reino Unido no Ocidente, em princípio. Se uma fonte de mídia não convencional se envolver em ambiguidade semelhante ao relatar um assunto dessa gravidade, a equipe de guerra de informações UE vs Disinfo, financiada por Bruxelas, estaria em cena em minutos para condenar o autor do artigo e o meio de comunicação que o publicou .

Ou as fotos mostram danos – deliberados ou não – ou não. É um ou outro, e certamente não ambos.

Conflito de interesse, muito?

Como se para resolver o enigma que sua própria falta de certeza cria, a BBC consulta dois “especialistas em segurança” para fortalecer a acusação principal de destruição deliberada da Rússia.

O primeiro citado é Chris Cobb Smith, um “especialista forense militar que serviu no exército britânico como oficial de artilharia por mais de 20 anos e passou três anos como inspetor de armas da ONU no Iraque”. Ele descartou veementemente qualquer sugestão de que o cano poderia ter sido “danificado” – note que de repente voltamos a ter certeza sobre este ponto crucial novamente – por fogo de tanque, ou “bombardeamento aleatório” acidental, chamando as chances de um “ataque de fogo indireto” sendo responsável “infinitesimal”.

Em vez disso, ele afirma que a “colocação intencional de uma carga explosiva diretamente sob o cano ou possivelmente em cima dele, no ponto mais vulnerável”, foi a culpada. Ausência do artigo foi qualquer reconhecimento do fato de que seu trabalho como consultor de “segurança de mídia” começou em 2000, quando ele abordou ninguém menos que a BBC e ofereceu seus serviços diretamente a esse respeito.

Foi um avanço bem-vindo. Sua empresa, Chiron Associates, se gaba de que a emissora estatal britânica – entre muitos outros meios de comunicação ocidentais que também publicaram alegações duvidosas sobre o conflito na Ucrânia – permanece cliente até hoje. Cobb-Smith também atua como investigador da Forensic Architecture, que desempenhou um papel proeminente na disseminação e legitimação de propaganda de guerra descaradamente falsa relacionada à crise síria.

Ainda assim, sua visão potencialmente não tão independente é reforçada por Michael Whelan, um “especialista em segurança que serviu nas forças armadas britânicas por mais de 20 anos”, que concorda que “o dano ao oleoduto foi deliberadamente causado por explosivos”. Seu emprego diário não declarado pode representar um conflito de interesses ainda maior do que o de Cobb-Smith, pois ele atua como “consultor de segurança internacional” na Operators Circle.

A empresa conecta veteranos militares aposentados em busca de novas oportunidades para realizar seu comércio mortal na esfera privada, com empresas em busca de mercenários para contratar. A página de destino do site do Operators Circle indica que a guerra por procuração ocidental na Ucrânia é um ponto de acesso para recrutamento e, como resultado, um grande ganhador da perspectiva da empresa.

Talvez fosse imprudente desconsiderar a visão dos “especialistas” Cobb-Smith e Whelan. Embora, se suas alegações de explosivos explodindo o cano, não o bombardeio de tanques, forem verdadeiras, isso significa que a foto da BBC de tanques perto do oleoduto é completamente imaterial, porque um tanque não foi usado para infligir o dano. Mas então, por que os russos simplesmente não usaram tanques se desejavam destruir o oleoduto, já que essa capacidade estava tão próxima na época?













Uma história sem fim

Dando mais um golpe de misericórdia à narrativa de sabotagem russa deliberada, um Telegrammer diligente e de olhos de águia geolocalizou onde a BBC alegou que o dano foi infligido com base na foto dos tanques próximos e desenterrou imagens de satélite arquivadas do local que datam de vários anos, até 2006. A mesma aparente “destruição” está presente em todos os quadros. Em outras palavras, não houve danos.

Ainda assim, por que deixar os fatos atrapalharem uma boa história? Manchetes chocantes e alegações de grandes atrocidades russas recebem cliques e atraem espectadores, e atendem muito efetivamente aos interesses do Estado britânico, que afirma estar canalizando armas infinitas para Kiev, não para prolongar indefinidamente um conflito brutal por procuração, mas para salvar a Ucrânia e Ucranianos do “genocídio”.

É irônico – e sem dúvida uma decepção para a emissora estatal britânica – que o marco “exclusivo” do narguilé em grande parte não tenha sido divulgado pelo resto da mídia ocidental. Isso pode ser uma indicação de que, neste estágio, histórias sensacionais de crimes de guerra dirigidos pelo Kremlin são publicadas com tanta regularidade que as organizações de notícias simplesmente não conseguem acompanhar tudo. Na verdade, desde que a reportagem infundada da BBC caiu há uma semana, estamos bem atrasados ​​para a próxima avalanche de mentiras, seja de veículos controlados pelo governo ou da “imprensa livre”.