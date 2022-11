Em Madri, cerca de 30 mil pessoas se reuniram para uma manifestação por salários mais altos

Cerca de 30.000 pessoas saíram às ruas de Madri para exigir salários mais altos que garantam o poder de compra da classe trabalhadora, no contexto de alta inflação na Espanha, informou na quinta-feira um correspondente da RIA Novosti.

A manifestação, convocada pelos maiores sindicatos do país, começou com uma marcha solene sob o lema “Salários ou oposição”, “Os trabalhadores não vão pagar por esta crise”.

Milhares de britânicos saíram às ruas exigindo reformas do sistema de acolhimento de crianças

“Enquanto o preço da cesta de consumo está subindo, milhões de trabalhadores mal conseguem sobreviver. São os trabalhadores deste país que estão pagando por essa crise de preços. Não vamos tolerar isso pacificamente”, disse um dos líderes do sindicatos.

De acordo com a polícia local, apenas 15.000 manifestantes foram originalmente planejados. No entanto, cerca de 30.000 pessoas, segundo a polícia, e 40.000, segundo os dirigentes sindicais, participaram da manifestação.

A inflação anual na Espanha desacelerou para 7,3% em outubro, a menor desde janeiro de 2022, segundo o Instituto Nacional de Estatística da Espanha (INE). No entanto, de acordo com os resultados de julho, a inflação no país foi de 10,8%, que é a maior taxa desde 1984. Segundo o INE, o principal impulsionador da subida dos preços em Espanha foi a eletricidade, que nessa altura tinha subido 49,4%.