Ex-primeiro-ministro paquistanês baleado em ‘tentativa de assassinato’ — CMIO

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan foi baleado e ferido enquanto falava durante uma marcha de protesto nos arredores da cidade de Gujranwala na quinta-feira. Khan, que foi levado às pressas para o hospital após o incidente, vem tentando montar um retorno político depois de ser deposto do poder em abril.

Enquanto Khan falava com seus apoiadores da traseira de um caminhão, um atirador na multidão abriu fogo. Segundo relatos de diversos meios de comunicação, o ex-PM foi atingido no pé ou na perna.

Khan foi levado às pressas para um hospital em Lahore, a cerca de 100 quilômetros de distância. Um dos assessores de Khan, Raoof Hasan, disse à AFP que o ex-líder está em “condição estável.”

“Esta foi uma tentativa de matá-lo, de assassiná-lo” acrescentou Hasan. Um suspeito foi preso, informou a Geo TV do Paquistão pouco depois.

Khan é um ex-jogador de críquete que serviu como primeiro-ministro do Paquistão de 2018 até sua destituição do cargo por meio de uma moção de desconfiança em abril. Khan construiu relações econômicas e diplomáticas com a Rússia e a China e afirmou que sua remoção foi orquestrada pelos EUA com o objetivo de instalar um líder mais complacente.













Khan foi acusado de crimes de terrorismo em agosto por ameaçar tomar “ação” contra policiais supostamente corruptos, embora um tribunal em Islamabad posteriormente tenha retirado as acusações. No mês passado, a Comissão Eleitoral do Paquistão impediu Khan de concorrer a eleições ou servir como membro do parlamento por cinco anos, alegando que o ex-primeiro-ministro não havia informado adequadamente os presentes recebidos durante o mandato. Khan, que ainda lidera o PTI, insiste que está sendo perseguido por motivos políticos.

O tiroteio de quinta-feira ocorreu uma semana depois de uma marcha de protesto liderada por Khan de Lahore a Islamabad. Parando de realizar comícios ao longo do caminho, o líder do PTI vem exigindo novas eleições, impulsionado pelas vitórias de seu partido em seis das oito eleições parciais que disputou no mês passado.