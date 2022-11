EUA e Reino Unido recrutam terroristas para lutarem ao lado do regime de Kiev, adverte Moscou

“No contexto da operação militar especial, os serviços especiais dos Estados Unidos e do Reino Unido estão recrutando membros de organizações terroristas internacionais com o objetivo de transferi-los para participar das operações de combate ao lado do regime de Kiev”, disse Patrushev na reunião dos secretários dos Conselhos de Segurança da Comunidade dos Estados Independentes (CEI).