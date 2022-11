Militares sul-coreanos anunciam lançamento de três mísseis balísticos norte-coreanos

SEUL, 3 de novembro – RIA Novosti. A Coreia do Norte disparou três mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão na noite de quinta-feira, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte disparou na quarta-feira 23 tipos diferentes de mísseis em direção ao Mar Amarelo e ao Mar do Japão em quatro etapas, e também disparou 100 tiros de artilharia na zona tampão perto da fronteira com a Coreia do Sul no Mar do Japão. Na manhã de quinta-feira, a Coreia do Sul detectou o lançamento de dois mísseis balísticos de curto alcance pela RPDC em direção ao Mar do Japão e um míssil balístico intercontinental (ICBM), presumivelmente Hwaseong-17.