ONU: Rússia retoma participação na inspeção de navios no mar Negro

A delegação da Rússia retomou os trabalhos no Centro de Coordenação Conjunta (JCC, na sigla em inglês) em Istambul e se juntou às inspeções de navios que navegam de e para portos ucranianos. A referida informação foi divulgada hoje (3) por esta entidade internacional.

“Hoje, a delegação da Rússia retomou o trabalho no JCC e se juntou às inspeções nas embarcações”, disse Ismini Palla, a representante da ONU no centro.

De acordo com ela, apesar de a fila para a inspeção ter sido significativamente reduzida,, principalmente aquelas que vão para a Ucrânia.

A representante da ONU observou que na quinta-feira (3) sete navios que transportam um total de 290.102 toneladas de grãos e alimentos estão navegando da Ucrânia através do corredor humanitário marítimo. Um navio está se dirigindo ao porto ucraniano de Yuzhny.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que o trabalho feito por Ancara para o fornecimento de garantias por Kiev sobre o “acordo de grãos” merece uma avaliação muito alta.

“Neste caso as garantias foram dadas ao lado turco, por razões compreensíveis não poderiam ser fornecidas diretamente a nós. Neste caso, Moscou e Ancara são as partes a quem estas garantias foram dadas”, disse Peskov.

Em 22 de julho a Rússia, a Turquia e a ONU assinaram um acordo em Istambul para desbloquear as exportações ucranianas de grãos e fertilizantes em meio às hostilidades, e foi criado um Centro de Coordenação Conjunto para garantir a segurança dos barcos que transportam as mercadorias da Ucrânia, e realizar as inspeções necessárias.