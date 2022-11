Inflação holandesa ‘melhora’ para 16,8% — CMIO

A depreciação cambial anual foi ligeiramente menor em outubro, mas ainda acima das expectativas

A inflação anual na Holanda foi de 16,8% em outubro, ligeiramente abaixo dos 17,1% de setembro, mas ainda bem acima das expectativas, informou a Statistics Netherlands (CBS) nesta segunda-feira.

De acordo com o relatório, a inflação continua muito alta, impulsionada pelo aumento dos custos de energia e alimentos. O valor CBS, baseado no método de medição europeu harmonizado, inclui custos de habitação, como aluguel, e calcula os preços da energia com base em novos contratos.

Anteriormente, alguns meios de comunicação escreveram que cerca de 20 padarias na Holanda foram forçadas a fechar devido à disparada da inflação em meio à crise de energia. Os custos de panificação no país aumentaram 80%.

Em outubro, a taxa de inflação na zona do euro atingiu 10,7%, segundo dados preliminares divulgados na segunda-feira. Se confirmado pelos números finais a serem divulgados no final de novembro pelo Eurostat, seria a primeira vez que uma leitura mensal da inflação ultrapassou os 10% desde a formação da zona do euro, reforçando os temores de uma recessão iminente.

Em uma tentativa de domar o aumento dos preços ao consumidor, o Banco Central Europeu dobrou sua taxa de juros na semana passada para 1,5%, levando as taxas da zona do euro ao nível mais alto desde 2009.

