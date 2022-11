Índia mira mais projetos de energia com a Rússia — CMIO

Grupos empresariais estão discutindo opções para suprimentos futuros, confirma um especialista líder

A Índia continuará a expandir a cooperação energética com a Rússia, pois ajudará a aumentar a segurança energética do país, de acordo com Nandan Unnikrishnan, que é um Distinguished Fellow do think tank Observer Research Foundation em Nova Délhi.

Ele confirmou a declaração da semana passada do presidente russo, Vladimir Putin, de que as negociações entre as empresas russas e indianas estão em andamento, acrescentando que estão procurando opções para a participação de Nova Délhi em projetos conjuntos.

“É claro que a Índia está interessada [in joint projects]. Isso ajudará nosso país a salvaguardar não apenas a segurança energética, mas também a treinar pessoal nesta área”, disse Unnikrishnan.

A Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC) planeja manter sua participação no projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 da Rússia e está considerando expandir sua participação depois que a ExxonMobil, principal empresa de energia dos EUA, desistiu do projeto.

