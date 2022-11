Carregamento de carro elétrico na Itália é mais caro que a gasolina — CMIO

A disparada dos preços da eletricidade aumentou os custos para os motoristas de veículos elétricos, mostra um estudo

Carregar um carro elétrico na Itália custará 161% a mais do que há um ano devido aos custos mais altos de eletricidade, informou o portal do consumidor Facile.it na semana passada.

“Devido ao aumento dos preços da energia, em alguns casos, reabastecer um carro elétrico é mais caro do que um carro tradicional. E se você estiver recarregando não em casa, mas em uma estação rápida pública, os preços seriam ainda mais altos ”, o relatório afirmou.

Especialistas calcularam que o custo anterior de carregamento de um carro elétrico no país era 50-70% menor do que para reabastecer modelos a gasolina ou diesel. Agora, uma bateria cheia de um ‘carro verde’ pode custar mais do que um tanque cheio de gasolina.

O estudo destacou que, para carros pequenos do segmento B, a gasolina para uma quilometragem de 1.000 quilômetros custaria ao proprietário € 83 (US$ 83). Para um carro a diesel, o custo seria de € 71 ($ 71). Enquanto isso, com um motor elétrico, custaria € 85 (US $ 85) para percorrer a mesma distância, embora custasse apenas € 33 (US $ 33) há apenas um ano.

De acordo com a Autoridade Reguladora Italiana de Energia, Redes e Meio Ambiente (ARERA), no terceiro trimestre de 2022, o chamado preço nacional unificado da eletricidade aumentou quase quatro vezes em relação ao primeiro trimestre. Como tal, o regulador tomou medidas adicionais para conter o crescimento dos preços da energia. No total, espera-se que uma família italiana média gaste uma média de € 1.322 (US$ 1.323) em eletricidade por ano, enquanto em 2021 o gasto médio foi de € 632 (US$ 633).

As tarifas de eletricidade na Itália tiveram um crescimento recorde no mês passado, superando 136% anualmente, de acordo com um estudo da União Nacional de Consumidores. O chefe do think tank italiano de energia Nomisma Energia disse na semana passada que a Itália, juntamente com o resto da Europa, está passando por um choque energético de magnitude sem precedentes, já que os preços da eletricidade quase dobraram. Segundo ele, os italianos devem se preparar para o racionamento nos meses mais frios do inverno. Ele também instou as famílias a usar métodos alternativos de aquecimento, como queima de lenha e pellets, embora tenha acrescentado que os preços também estão em alta.

