Investidores do Twitter de Musk revelados — CMIO

O cofundador Jack Dorsey, um príncipe saudita e o fundo soberano do Qatar despejaram bilhões na recém-criada empresa privada

Os principais investidores do Twitter depois que a empresa foi comprada por Elon Musk incluem o cofundador da plataforma Jack Dorsey, o príncipe saudita Alwaleed bin Talal e uma subsidiária do fundo soberano do Catar, mostram documentos regulatórios.

Musk fechou o acordo de US$ 44 bilhões para comprar a plataforma de rede social na semana passada após vários meses de negociações e imediatamente demitiu alguns dos principais executivos do Twitter.

O príncipe saudita manteve sua participação no Twitter depois de movimentar quase 35 milhões de ações, no valor de cerca de US$ 1,9 bilhão ao preço de venda de US$ 54,20 por ação, por meio da Kingdom Holding Company. Isso fez da corporação e do escritório particular do príncipe Alwaleed Bin Talal o segundo maior investidor na nova empresa privada.

Jack Dorsey, que co-fundou a plataforma de mídia social e anteriormente atuou como CEO, rolou mais de 18 milhões de ações, ou cerca de 2,4% da empresa, avaliada em cerca de US$ 978 milhões no preço da fusão. O investimento deu a Dorsey ações da X Holdings I de Musk, que controla o Twitter.

Enquanto isso, o fundo soberano do Catar contribuiu com US$ 375 milhões em troca de uma participação na nova empresa.

