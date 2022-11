BCE pronto para novos aumentos de taxas – Lagarde – CMIO

A inflação está muito alta na zona do euro e corre o risco de se espalhar por toda a economia, diz o chefe do regulador

O Banco Central Europeu (BCE) continuará a aumentar as taxas de juros para conter a inflação na zona do euro, embora o risco de recessão tenha aumentado, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista à Delfi publicada na terça-feira.

Desde julho, o BCE aumentou as taxas de juros em 200 pontos base combinados, o “aumento mais rápido da história do euro”, elevando as taxas da zona do euro para 1,5%, a maior desde 2009, em uma tentativa de combater o aumento da inflação. O banco busca garantir que a inflação volte à meta de 2%, “usando todas as ferramentas que temos disponíveis.”

“O destino está claro e ainda não chegamos lá. Teremos novos aumentos de taxas no futuro”, disse. Lagarde disse, sem especificar uma taxa-alvo.

Comentando uma nota dizendo que o BCE tem sido lento na resposta à inflação, ela afirmou que o Banco Central começou a “normalizando” sua política monetária há quase um ano e “ainda não terminamos”. Ela acrescentou que o regulador “vai decidir sobre as futuras etapas da política reunião por reunião” avaliar como evoluem as perspectivas para a economia e a inflação.

Lagarde reconheceu que a probabilidade de recessão aumentou, mas alertou que “quanto mais tempo a inflação permanece em níveis tão altos, maior o risco de que ela se espalhe por toda a economia.”

A inflação no bloco de 19 países que usam o euro atingiu um recorde de 10,7% em outubro, ante 9,9% no mês anterior, e deve ficar bem acima da meta de 2% do BCE até 2024.

