O ministro de recursos da Austrália disse à Bloomberg que Washington e Canberra continuarão tentando quebrar o controle de Pequim no mercado vital

A China continuará a desempenhar um papel dominante na exportação de terras raras, disse a ministra de Recursos da Austrália, Madeleine King, à Bloomberg. Ela chamou a ideia de acabar com a dependência das nações ocidentais de Pequim para os minerais críticos de um “sonho maluco”.

“Esse é um país que viu essa necessidade chegar e aproveitou ao máximo”, ela disse à agência na terça-feira.

De acordo com King, no entanto, isso não impedirá que a Austrália e os EUA cooperem para aumentar os investimentos em minerais vitais para os setores de defesa, aeroespacial e automotivo, a fim de quebrar o monopólio de Pequim nas cadeias de suprimentos globais.

O ministro acrescentou que o objetivo de Canberra era “aproveitar ao máximo a dotação natural que temos desses recursos, para que possamos fornecer uma fonte alternativa deles da China”.

Os metais de terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que não são realmente raros, mas difíceis de encontrar nas concentrações necessárias e difíceis de processar porque geralmente contêm materiais radioativos naturais, como urânio e tório.













Os elementos são amplamente utilizados por fabricantes de produtos como celulares, automóveis, equipamentos militares e até máquinas de lavar louça. Metais de terras raras também são extraídos na Índia, África do Sul, Canadá, Estônia, Malásia e Brasil.

As terras raras estão há muito tempo no centro da guerra comercial EUA-China, enquanto a Austrália, que possui algumas das maiores reservas mundiais desses recursos e está entre os maiores produtores de minerais críticos do mundo, apoia Washington na disputa. Enquanto isso, os EUA, que costumavam ser o principal produtor mundial de minerais, agora dependem fortemente da China, que responde por quase 80% da produção global de terras raras e detém as maiores reservas.

“Países com recursos minerais críticos devem desempenhar um papel positivo na proteção da segurança e estabilidade das cadeias de suprimentos industriais relevantes.” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse na terça-feira em uma coletiva de imprensa regular em Pequim. Ele pediu contra a politização, instrumentalização ou armamento da economia global.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT