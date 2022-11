Rússia pede plataforma de pagamento SCO — CMIO

A aliança comercial da Eurásia reduziria a dependência do Ocidente e criaria condições confiáveis ​​para os negócios, diz Moscou

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, propôs a criação de uma rede conjunta de pagamentos dentro da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e instou os estados membros a acelerar a transição para o uso de moedas nacionais no comércio.

“Nossa tarefa comum é ganhar independência da influência de terceiros países no setor financeiro. Para isso, sugerimos a criação de um sistema digital para troca de informações financeiras e transações de pagamento dentro do SCO”, disse o chefe do governo russo na terça-feira.

Mishustin propôs o uso de plataformas nacionais para comunicações interbancárias como novos canais de transações. A medida, de acordo com o funcionário, ajudaria a reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental e garantir “condições mais previsíveis, claras e confiáveis” para empresas dentro da SCO.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Presidente russo pede alternativas ao SWIFT

O primeiro-ministro também quer acelerar a transição para liquidações em moedas nacionais, a fim de se afastar do dólar e do euro. Ele observou que o presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou na semana passada que os acordos em moedas nacionais ganhariam impulso e gradualmente se tornariam dominantes em todo o mundo.

Falando no clube de discussão Valdai na quinta-feira passada, Putin também pediu novas plataformas financeiras independentes para acordos internacionais, acrescentando que sistemas alternativos e descentralizados eliminariam a possibilidade de manipular a infraestrutura financeira global.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT