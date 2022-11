Chefe da principal empresa de energia ucraniana demite-se – mídia — CMIO

Yuri Vitrenko renunciou ao cargo de CEO da Naftogaz, enquanto a Ucrânia enfrenta uma grande crise de energia

O CEO da empresa estatal de petróleo e gás da Ucrânia Naftogaz, Yuri Vitrenko, renunciou, informou a mídia ucraniana na terça-feira.

Vitrenko, que chefia a empresa desde abril de 2021, será substituído por Aleksey Chernyshov, ministro ucraniano para o desenvolvimento de comunidades e territórios, disseram pessoas não identificadas com conhecimento do assunto à mídia.

A nomeação de Chernyshev foi confirmada pelo deputado da Rada, Yaroslav Zheleznyak, que disse que o parlamento ucraniano deve “discutir a questão do pessoal”.

Em outubro, Vitrenko alertou que a Ucrânia estava enfrentando seu inverno mais rigoroso de todos os tempos, depois que os ataques aéreos russos destruíram “cerca de 40% das usinas de geração de energia”.

A Ucrânia tem sofrido apagões regulares desde que Moscou lançou ataques maciços em suas instalações de energia, incluindo usinas de energia, depois de acusar Kiev de ataques terroristas à infraestrutura russa, incluindo a Usina Nuclear de Zaporozhye e a Ponte da Crimeia.

O executivo disse ainda que o país pode passar do gás natural para lixo e biomassa para aquecimento já no próximo ano, pois é mais rentável para a Naftogaz lançar projetos de usinas combinadas de aquecimento e energia do que comprar gás.

