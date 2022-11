Coreia do Norte afirma que EUA colocaram ‘roteiro nuclear’ em ‘estágio final’ — CMIO

Pyongyang criticou Washington e Seul por seus “movimentos militares imprudentes” em meio à última rodada de jogos de guerra

A Coreia do Norte condenou os EUA e a Coreia do Sul depois que os dois aliados lançaram um enorme exercício militar conjunto, sugerindo que os exercícios aéreos são uma preparação para um ataque nuclear na RPDC, enquanto prometem tomar “todas as medidas necessárias” para se defender.

Em um comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), estatal na segunda-feira, um porta-voz não identificado do Ministério das Relações Exteriores chamou os exercícios “um exercício de guerra do tipo agressão com o objetivo básico de atingir alvos estratégicos da República Popular Democrática da Coreia”, dizendo que arriscam “confronto sério com grandes potências”.

“Em nenhum lugar do mundo podemos encontrar um exercício militar de caráter agressivo como o exercício militar conjunto realizado pelos Estados Unidos e seus seguidores em termos de duração, escala, conteúdo e densidade”. disse o funcionário.

Após uma enxurrada de exercícios conjuntos realizados em abril, agosto, setembro e outubro – alguns dos quais incluíram o Japão – o porta-voz afirmou que os exercícios aéreos de segunda-feira foram os “maior de todos os tempos” na história e mostrou que “o roteiro de guerra nuclear dos EUA contra a República Popular Democrática da Coreia entrou na fase final.”













Apelidado de ‘Tempestade Vigilante’, o exercício EUA-Coreia do Sul deve continuar até sexta-feira e verá os dois países implantarem centenas de aviões de guerra, com Seul esperando que o exercício fortaleça sua “capacidades operacionais e táticas” em ordem de “dissuadir e responder às provocações norte-coreanas”. A aeronave voará cerca de 1.600 surtidas de treino, “o maior número de todos os tempos para este evento anual”, de acordo com a Força Aérea dos EUA, que disse que os voos ajudarão os pilotos “aprimorar suas capacidades de guerra”.

O porta-voz norte-coreano disse que os exercícios fazem parte de um plano para “provocar-nos militarmente para induzir contramedidas e transferir a responsabilidade”, negando que as manobras militares sejam “defensiva,” como mantido pelos EUA e pelo Sul.

“Estamos prontos para tomar todas as medidas necessárias para proteger a soberania do país, a segurança de nosso povo e nossa integridade territorial de ameaças militares externas”, disse. disse o funcionário, acrescentando que Washington “pagar um preço igual se tentar usar a força contra a República Popular Democrática da Coreia”.

Os jogos de guerra ocorrem em meio a uma escalada na Península Coreana – que o funcionário norte-coreano considerou “o ponto mais quente do mundo com o mais alto nível de tensão militar”. Após anos de relativa calma após várias rodadas de diplomacia sob o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, Pyongyang realizou um número recorde de testes de mísseis em 2022.

A RPDC insiste que seu arsenal nuclear é apenas para fins defensivos, embora tenha prometido lançar suas armas “automática e imediatamente” se alguma vez forem ameaçados de ataque.