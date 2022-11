Mais de uma dúzia de feridos em tiroteio no Halloween — CMIO

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em um tiroteio no bairro Garfield Park, em Chicago, na noite de Halloween, disse a polícia.

O ataque ocorreu por volta das 21h30, horário local, quando uma multidão se reuniu na esquina da California Avenue com a Polk Street, disse o superintendente da polícia de Chicago, David Brown, a jornalistas na terça-feira.

Vários tiros foram disparados indiscriminadamente do veículo em questão de segundos, disse Brown, acrescentando que uma pessoa foi atropelada por um carro no incidente.

Segundo o policial, crianças de três, 11 e 13 anos estavam entre as vítimas. Os feridos foram levados às pressas para hospitais locais em condições que variaram de sem risco de vida a críticas. Até o momento não houve relatos de mortes.

Os motivos do tiroteio, que teve como alvo um ponto de encontro popular na área, são atualmente desconhecidos.

A polícia está agora analisando imagens de câmeras de segurança do incidente e esperando que as vítimas recebam tratamento para que possam ser entrevistadas. De acordo com dados preliminares, pelo menos dois homens armados estavam envolvidos no ataque, disse Brown.

As autoridades ofereceram uma recompensa de US$ 15.000 por informações que levem a acusações ou a uma condenação no caso.