Clinton exige US$ 1 milhão de Trump — CMIO

Ex-candidata democrata quer que ex-presidente pague seus honorários advocatícios por processo ‘Russiagate’

A ex-candidata presidencial dos Estados Unidos Hillary Clinton apresentou documentos judiciais nesta segunda-feira em uma tentativa de obrigar Donald Trump a pagar-lhe mais de US$ 1 milhão. De acordo com a moção, ela está exigindo indenização pelo dinheiro gasto em um processo que alegava que ela havia se envolvido em uma conspiração para minar a campanha presidencial de Trump em 2016, alegando que ele conspirou com a Rússia.

A equipe jurídica de Clinton descreveu a ação civil de Trump, que foi arquivada no início deste ano, como frívola e “um golpe político”, de acordo com um arquivamento em um tribunal federal na Flórida. Os advogados argumentaram que isso deveria resultar em sanções na forma de US$ 1,06 milhão que seriam usados ​​para cobrir honorários advocatícios e custos.

“Um advogado razoável nunca teria entrado com este processo, muito menos continuado a processá-lo depois que as moções de vários réus para indeferir destacaram seus defeitos fundamentais e incuráveis”. Os advogados de Clinton escreveram.

Em março, Trump entrou com uma ação alegando que Clinton, o Comitê Nacional Democrata (DNC), o conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan e várias outras pessoas entraram em uma conspiração maliciosa para acusar sua campanha de conluio com a Rússia em um esforço para prejudicar suas chances eleitorais. Na época, Trump afirmou que os rumores lhe custaram mais de US$ 24 milhões.













No entanto, em setembro, o juiz Donald Middlebrooks, que foi nomeado por Bill Clinton, ex-presidente dos EUA e marido de Hillary Clinton, rejeitou o processo, argumentando que não passava de uma “manifesto político”. Ele também observou que Trump entrou com o processo tarde demais e não apresentou provas para a suposta conspiração. O ex-presidente recorreu da decisão.

Comentando a ação de Clinton, a advogada de Trump, Alina Habba, negou as acusações, descrevendo-as como politicamente motivadas. “Esta moção, convenientemente apresentada uma semana antes do dia da eleição, nada mais é do que uma tentativa velada de marcar pontos políticos”, disse. ela disse em uma declaração por escrito, conforme citado pelo Hill.

Em 2016, os Estados Unidos acusaram a Rússia de interferência na eleição presidencial para prejudicar a candidata democrata Hillary Clinton e impulsionar a candidatura republicana de Donald Trump, uma alegação que foi veementemente negada por Moscou. As autoridades dos EUA também investigaram se Trump e sua campanha conspiraram com a Rússia, mas não encontraram evidências para apresentar acusações de conspiração ou coordenação.